庫比蒂諾老店將關門。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 經營52年的庫比蒂諾老牌餐廳兼夜總會Blue Pheasant將於11月29日關門，市府將在12月1日討論這處市有物業的後續用途。

庫比蒂諾經營52年的老牌餐廳兼夜總會Blue Pheasant即將結束營業，最後營業日為11月29日。這家多年來以餐飲、跳舞及社交活動吸引中老年居民的場所走入歷史後，市府也將面臨如何處置這處市有物業的問題。

根據聖荷西 焦點(San José Spotlight)報導，Blue Pheasant位於史蒂文斯溪大道（Stevens Creek Boulevard），緊鄰Blackberry Farm高爾夫球場入口。餐廳長年是當地年長居民聚會、用餐及跳舞的熱門場所，也是高爾夫球客享用午餐的地點。

在庫比蒂諾居住23年的居民科維（Fred Covey）表示，他從2000年代初期開始到Blue Pheasant跳舞，當時自己經常是現場年紀最小的客人，如今已60歲，去到那裡仍常是最年輕的一群人之一。他形容，這裡主要是讓年長者聚在一起，重溫年輕時光。

Blue Pheasant於1974年開業，現任經營者察克雷斯（Mike Tsarchres）自2004年接手。餐廳過去周末夜晚生意興隆，附近社區居民曾多次抱怨噪音及垃圾問題。根據市府規定，餐廳最晚須於午夜打烊，停車場也必須在凌晨12時30分前清空。不過，餐廳近十年來客流量逐漸減少。市府紀錄顯示，Blue Pheasant年度營收在2017年達到高峰，約63萬1300元，之後逐年下滑，2025年降至約50萬元。

庫比蒂諾市議會預計於12月1日會議討論這處約6800平方呎的市有建築未來用途，選項包括尋找新的經營者，繼續作為餐廳及酒吧營運，或改為社區中心、提供非營利團體租用的活動空間等。建築下層目前由高爾夫球場專賣店使用。

副市長趙良方表示，自己曾在Blue Pheasant跳舞，認為這可能是市內少數播放符合其年齡層喜好的音樂場所。她對餐廳即將歇業感到失望，希望能有其他業者接手，延續類似的社交活動機會。不過，趙良方也提出疑慮，包括市有物業是否適合提供酒精飲品，以及深夜人潮開車穿越住宅區可能帶來的影響。

對附近居民而言，這家餐廳過去也曾是社區爭議焦點。自1980年起住在餐廳後方的赫特爾（Terry Hertel）回憶，過去曾發生深夜停車場有人尖叫、凌晨垃圾車製造噪音等情況。不過，近年餐廳周邊已相對平靜。

隨著11月29日即將歇業，這家陪伴庫比蒂諾居民半個多世紀的老場所，將作何用途，預計12月1日市議會討論後會有進一步方向。