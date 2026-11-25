輝達執行長黃仁勳回鍋，之前輝達股價漲跌幅太高，許多矽谷家庭都相當緊張；圖為黃仁勳之前參加台灣日的活動。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因婚外情風波一度辭職，後又獲董事會全票支持回任，推升輝達股價大漲，也讓員工家庭與科技圈重新振奮。

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 （Jensen Huang）11月12日因婚外情風波突拋震撼彈宣布辭職，一度導致輝達市值蒸發逾1兆元，但董事會23日全票通過讓黃仁勳回任執行長，復職消息一出隨即引爆全球股市狂歡，激勵輝達單日股價暴漲逾31%，從125元漲到168元，股價的漲跌影響許多家庭生計與感情。矽谷好幾位「輝達太太」不約而同地說，感謝黃仁勳回鍋上班，讓她們可以好好過這個感恩節。

輝達不具名工程師表示，之前黃仁勳閃電辭職，當天公司氣氛非常低迷，除了有人在公司門口擺花紀念黃仁勳帶來的貢獻外，也有同事直接在公司內說，認為沒有黃仁勳的輝達就不是輝達了，全公司都壟罩在烏雲中；直到黃仁勳宣布回鍋，當天才感覺到公司又回到原有的氣氛與步調了。

輝達太太王芬妮說，黃仁勳離職，輝達股價瞬間崩落，一路跌到125元，看著家中資產縮水，本來想著今年感恩節真是太不好過了，原本要吃大餐和出遊的預算都直接砍掉，想要樽節好一陣子，沒想到23日黃仁勳宣布復職，股票一下子漲了三成，「失去後再擁有」，感覺特別珍惜，也謝謝謝輝達董事會和黃仁勳，讓輝達員工家庭有個好過的感恩節。

黃仁勳的離職也讓矽谷和台灣科技大廠都相當緊張，台灣科技圈大老闆們甚至出面力挺黃仁勳，在「台北101大樓」點亮跑馬燈，「協助挽回仁勳」。

台灣玉山科技協會榮譽理事長暨和碩聯合科技董事長童子賢說，台灣應該要溫柔呵護，勿落井下石，要秋冬送暖，針對當時有許多「唱衰」黃仁勳和輝達的說法，他認為那些名嘴的言論是「腦袋跟不上嘴巴」，台灣更應該要飲水思源，因為AI帶旺台灣，AI也讓世界看見台灣，台灣欠黃仁勳一顆大大的勳章。

北美台灣科技年會主席謝凱婷說，在過去這段風雨飄搖的日子裡，她內心深處一直認為黃仁勳一定會回歸，也不斷加碼，顯示她對輝達與AI生態系的信心。如今看到這個好消息，更代表市場用真金白銀證明了一件事：黃仁勳個人的影響力與不可替代性。

舊金山灣區台灣商會前會長Randy開玩笑說，朋友的太太在輝達上班，他說自從黃仁勳離開公司後，他太太就悶悶不樂，直到黃仁勳回鍋上班後，他們才終於開始講話了，黃仁勳不只挽救了許多家庭的感恩節，也挽救了一些人的婚姻。