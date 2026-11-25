蠢犯就是在這座購物中心的停車場上射傷了自己。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 聖利安住20歲男子瑪雅疑在購物中心停車場誤射腿部後試圖湮滅證據，警方進一步查獲槍枝、大量彈藥與大麻，法官因此撤銷其保釋。

東灣聖利安住（San Leandro）一名年輕男子，在購物中心停車場不慎開槍傷及自己腿部，然後還試圖舔拭雙手和傷口，企圖湮滅槍擊 殘留物及相關證據。這件意外使他的長串犯罪歷史曝光，法官遂收回給他的保釋條款。

聖荷西 信使報報導，警方指出，這位聖利安住居民上個月疑似不慎射傷自己的腿部；令人詫異的是，他竟試圖透過舔舐雙手等動作來掩蓋槍擊殘留物及相關事證。儘管採取了這些行動，20 歲的瑪雅（Anthony Maya）仍無法掩蓋他持有短管突擊步槍的事實，檢方目前已對其提出兩項重罪指控。

法庭紀錄顯示，瑪雅目前被關押在聖塔麗塔監獄（Santa Rita Jail）。他另有一樁搶劫案將於 12 月受審，法院已定於25日讓他出庭進行答辯。這起槍擊事件發生於 10 月 7 日晚間 10 時左右，地點位於聖利安住的瑪麗娜廣場購物中心（Marina Square Center），槍響當時車內有多人。

當局表示，事後瑪雅自行前往醫院，要求取得腿部傷口的治療。警方指出，在三人進入車內後不到四分鐘，槍枝便發生走火。槍響後，車內所有人員隨即下車離開。然而，瑪雅的法律麻煩才剛開始。警方檢視了案發當時的監視器畫面，懷疑瑪雅與其他人（其中包括一名正處於少年保護管束期的 19 歲青少年）當時正在進行非法槍枝交易。

隨後，特警隊（SWAT）搜索了瑪雅位於聖聖利安住市的住處，查獲一把 AK-47 步槍、一把短管霰彈槍、100 多發彈藥，以及在車庫內種植的 50 至 100 株大麻。根據法庭紀錄，警方還查扣了 5 萬 5000元現金。

根據法院紀錄，10月15日，瑪雅曾試圖繳納6萬5000元的保釋金，但聖利安住市警局的一名警探提交了一份宣誓聲明，指出瑪雅唯一的收入來源即是犯罪所得（例如販售大麻及槍械），導致法官決定不准他保釋，他至今仍被羈押在獄中。