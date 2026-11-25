舊金山家庭微型廚房營運合法化，市民明年可在家做飯賣餐。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山通過MEHKO法案，允許市民取得許可後在家製作並販售餐點，預計2027年開放申請，盼為移民家庭與小本創業者開創新收入來源。

在自家廚房包餃子、做滷味、炒菜，未來也能成為一門合法生意。舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）23日簽署家庭微型廚房營運（Microenterprise Home Kitchen Operations，簡稱MEHKO）相關法案，允許市民在取得相關許可後，利用自家廚房製作及出售餐食。市公共衛生局目前正制定申請流程，預計2027年開放市民申請，為有意從事餐飲業的小本創業者提供新的收入來源。

這項法案由第九區市參事菲爾德（Jackie Fielder）提出，並於17日以10票贊成、零票反對獲市參事會通過。

對於不少擁有一手好廚藝、卻沒有足夠資金開餐館的移民家庭而言，新法有望大幅降低創業門檻。過去，民眾若想經營餐飲生意，往往需要承擔店面租金 、商業廚房、設備及裝修等費用。在生活成本居高不下的舊金山，這些開支讓不少有意創業的市民望而卻步。

新法實施後，家庭廚房經營者可在符合衛生及食品安全規定的前提下，直接向消費者出售餐點，或提供送餐服務。不過，家庭廚房並非可以無限制經營的餐館，州法對餐食供應數量等設有限制，經營者也必須取得食品安全相關資格、接受衛生檢查及申請營業許可。根據市府相關文件，年度許可費預估為828美元。

羅偉表示，市府希望在保障公共衛生及食品安全的同時，讓更多努力工作的市民有機會在家創業、增加家庭收入，並逐步發展自己的事業。對部分創業者而言，家庭廚房也可能成為日後開設實體餐館的第一步。

菲爾德指出，新法有助於降低餐飲創業門檻，為移民經營者及街頭食品攤販創造更多經濟機會，同時保留舊金山多元的飲食文化。

對華裔家庭而言，手工水餃、家鄉小炒、傳統麵食及各地特色料理，都有機會在符合規定的情況下，從家庭餐桌走向市場。對需要照顧子女或長者、無法全職外出工作的市民而言，在家經營小型餐飲生意，也提供了更具彈性的就業選擇。

市公共衛生局未來數月將著手建立許可申請程序，市小商業辦公室也將為有意創業的市民提供相關技術協助。市民在正式取得許可前，仍須遵守現行食品經營規定。