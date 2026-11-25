位於聖布魯諾Allen Drive260號的這棟住宅被「驅逐占屋者」公司突襲，創始人被起訴，滯留者仍不搬走。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 聖布魯諾一名住戶遭驅逐公司持槍闖入逼遷，檢方認定已構成刑事犯罪並起訴負責人；儘管房東已取得法院驅逐勝訴，租客仍拒搬。

舊金山 紀事報報導，51歲的小曼薩諾（Silvino Manzano Jr.）在母親賣掉位於聖布魯諾的老房子後一直拒絕搬離。今年1月的一個雨夜他被一聲巨響將驚醒。

一群身著黑衣、手持手槍並佩戴隨身攝像頭的陌生人正衝進這處房產。「ASAP非法占用者驅逐公司」（ASAP Squatter Removal）破門闖入，六名人員衝進了雜亂的客廳。其中一人用槍指著小曼薩諾和他的朋友們，40歲的公司創始人雅各布斯（James Jacobs）則腰間佩著劍鞘里的劍，住戶被告知他們有15分鐘時間收拾行李離開。

雅各布斯稱，他於2024年創立了「ASAP驅逐占屋者」公司，表示位於Allen Drive260號的這棟住宅是他受僱清理占屋者的至少20處房產之一，將自己的生意描繪得蒸蒸日上。

記紀錄顯示，9月該房產以110萬元的價格售予Jae Holdings Inc.，這是一家由陳傑瑞（音譯，Jerry Tran）於2015年創立的公司。陳傑瑞是在2025年秋季通過其網站找到並雇用了雅各布斯。

在加州 乃至全美範圍內，高昂的住房成本加劇了房主與被指控「非法占用」者之間的糾紛，其中包括趁機占領空置房屋的投機者，以及有時被稱為「滯留者」的頑固前住戶。

當住戶聲稱自己擁有合法居留權時，通常由民事法院系統來裁定其主張的合法性。警方往往不會干預，房主只能向法院申請驅逐令，該令可由縣警執行。

但一些批評者指出，這一過程可能進展緩慢，且容易被惡意行為者濫用。一些備受矚目的非法占用案件已拖延數月甚至數年仍未解決。

像ASAP Squatter Removal這樣的公司向業主承諾，能提供更快捷的解決方案以奪回控制權。然而，繞過正式的驅逐程序存在風險。房東若試圖通過更換門鎖或切斷電源等手段驅逐不速之客，可能會面臨民事責任。

聖馬刁縣地檢長瓦格斯塔夫（Steve Wagstaffe）表示，當晚在聖布魯諾發生的事情已越界構成刑事犯罪，促使檢察長首次在灣區對試圖驅逐非法占用者的個人提起公訴。

雅各布斯已對與此次突襲行動相關的多項重罪表示不認罪：一項入室盜竊罪、兩項使用半自動手槍實施襲擊罪以及四項非法拘禁罪。

瓦格斯塔夫表示，他理解驅逐程序對業主來說可能像是一場艱苦的戰鬥。但他強調，業主仍必須遵守法律。

檢方選擇不起訴陳傑瑞，是因為無法證明他曾下令雅各布斯的團隊用武器威脅任何人。雅各布斯已表示不認罪，並以五萬元保釋金獲釋。

直到上個月，陳傑瑞驅逐小曼薩諾的努力似乎都無果而終。在房東向聖馬刁縣高等法院提交正式驅逐文件後，法官於10月16日作出有利於Jae Holdings公司的簡易判決。11月中旬，縣警局表示已收到該驅逐案件，並將在未來幾天張貼通知。

儘管如此，小曼薩諾依然拒不搬離。