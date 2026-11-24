聖荷西警方認為，一名護理專業學生和她的母親將一名男子的屍體棄置在利佛摩附近。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西一名護理系女生被控謀殺，警方指她與母親曾搬運疑藏屍紙箱，死者後被棄屍利佛摩山溝，案件動機與細節仍在調查中。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，警方報告稱，聖荷西某公寓樓的監控錄像顯示，一對母女似乎正在費力搬運一個又大又笨重的紙箱，箱子重得她們不得不藉助手推車才能將其搬出大門。

警方認為，箱子裡裝的是42歲的希梅內斯（Marcelino Perez Jimenez），他的血跡斑斑的屍體隨後被丟棄在利佛摩的一處偏僻山溝中，三天後被一名在Tesla 路邊小解的男子發現。

目前，22歲的護理專業學生索拉切（Alexia Nieves Solache）因謀殺罪被羈押。起訴書指控她在這起涉及「高度殘忍、兇狠和冷酷」的犯罪中，表現出了「周密策畫、老練手段和專業手法」。法庭文件顯示，她的母親55歲的蘭格爾（Veronica Solache Rangel），一名在臨終關懷機構工作的註冊護理助理，被控犯有重罪事後從犯，指控她曾收留、藏匿並協助其女兒。兩人均尚未提出抗辯。她們的下次庭審定於1月7日。

在因自行簽署受監督保釋協議而獲釋後，這位母親最近在其公寓接受採訪時表示，她與受害者的死亡或屍體處理毫無關係。「與其殺人，我更願意幫助他人，」她說。

8月22日當晚，聖荷西日本城Pavona公寓（Apartments）究竟發生了什麼，目前尚不完全清楚。

但警方稱，這名遇害男子曾斷斷續續在聖荷西的一家遊民收容所居住數年，且與女兒相識。周日下午記錄下兩名女子帶著箱子離開的同一組監控攝像頭，也記錄了佩雷斯和女兒在前一晚11時30分抵達的情景：他扛著一箱24罐裝的Modelo啤酒，她則擺弄著手機。

這份長達四頁的警方事實陳述書揭示了本案中引人入勝的細節，包括廣泛利用Flock數據、監控錄像和手機基站記錄，追蹤與母女二人及佩雷斯相關的手機和車輛行蹤。但仍有許多疑問懸而未決。

警方稱索拉切承認在自己公寓內刺傷了佩雷斯，但法庭文件並未解釋原因。蘭格爾稱其女兒是出於自衛，但警方表示屍體上未發現防禦性傷痕或激烈搏鬥的跡象。調查人員詳細描述了他們認為事發後的經過，但表示作案動機和具體情況仍在調查中。

前來探望蘭格爾的家庭朋友多明格斯（Victor Dominguez）表示，索拉切一直都很勤奮好學，稱她曾興奮地提到，距離從佛利的護理學院Unitek College of Nursing畢業只剩一年左右。

他說，從索拉切的其他朋友那裡，他唯一聽到的消息是她很害怕某個人，但不知道那個人是誰，此人一直在騷擾她，還試圖搶走她的車。