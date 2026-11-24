跨性別紐時高管槍殺案 檢稱女嫌犯案時戴假髮
前紐約時報科技主管在灣區遭岳父母槍殺案持續調查，檢方揭露女嫌犯戴假髮、住處藏有異常照片等線索，女兒則仍未被起訴。
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前紐約時報科技主管在灣區遭岳父母槍殺案持續調查，檢方揭露女嫌犯戴假髮、住處藏有異常照片等線索，女兒則仍未被起訴。
前紐約時報科技主管在灣區遭中國籍岳父母於光天化日下槍殺一案又有新細節曝光，包括調查人員在嫌犯住處發現的駭人線索，以及嫌犯之一的岳母在獄中表達的憂慮。
加州郵報（California Post）報導，受害人麥肯錫（Jonathan McKinsey）的77歲岳母陳世麗（Shili Chen，音譯）在聖塔利達監獄（Santa Rita Jail）的一通錄音電話中，要求女兒甘蒂絲‧張（Candice Jang，音譯）歸還租來的汽車，以免逾期被罰款。她還一再叮嚀女兒要好好照顧孩子，並為她帶給女兒的所有壓力致歉。
與此同時，警方在陳世麗和丈夫張壽勇（Shouyong Zhang，音譯）位於東灣都布林的公寓內發現了四本相簿，但令人不寒而慄是，照片中麥肯錫的臉部都被挖掉了。在另一張照片裡，有人用黑色墨水筆在麥肯錫的胸口和右眼做了記號，檢方指出，這些正是麥肯錫遭到槍擊的部位。
麥肯鍚是於今年9月26日下午3時左右，在都布林運動場（Dublin Sports Grounds）停車場遭張壽勇和陳世麗槍擊，當時一名警員剛好開車經過附近，發現麥肯錫倒臥在血泊中已死亡。目擊者也向警方表示，有兩名蒙面歹徒輪流向麥肯鍚開槍，並指認出當時仍在案發附近的張壽勇和陳世麗夫婦。
張壽勇被捕後向警方供稱，他要求妻子開車載他到公園，身上帶了一把槍，但妻子對其預謀一無所知，兩人也從未討論過要殺害麥肯錫。
然而，檢方指出，陳世麗知道丈夫的計畫，證據包括她案發時也持有槍械，以及她戴了一頂黑色假髮遮蓋原有的白髮。
檢方稱，在張壽勇對麥肯錫開槍時，坐在車內駕駛座上的陳世麗看不清現場狀況。但當看到丈夫彎著腰、緊抓腹部時，她以為丈夫被麥肯鍚攻擊，便衝出了出去。
根據報導，警方也調查了甘蒂絲‧張的住處，找到一些證物，但尚不清楚她對父母的計畫知情多少，目前尚未被起訴。
死者是前紐約時報科技主管Jonathan McKinsey；主要涉案者為其中國籍岳父母張壽勇與陳世麗，兩人被指在都布林停車場開槍殺人。 警方在東灣都布林公寓內找到4本相簿，照片中麥肯錫的臉被挖掉，另有照片以黑筆標記其胸口與右眼，與後來中槍部位相符。 檢方指出，陳世麗案發時持有槍械，且戴黑色假髮遮住白髮，顯示可能刻意偽裝；不過她女兒目前尚未被起訴，是否知情仍待釐清。
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死者是前紐約時報科技主管Jonathan McKinsey；主要涉案者為其中國籍岳父母張壽勇與陳世麗，兩人被指在都布林停車場開槍殺人。
警方在東灣都布林公寓內找到4本相簿，照片中麥肯錫的臉被挖掉，另有照片以黑筆標記其胸口與右眼，與後來中槍部位相符。
檢方指出，陳世麗案發時持有槍械，且戴黑色假髮遮住白髮，顯示可能刻意偽裝；不過她女兒目前尚未被起訴，是否知情仍待釐清。
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