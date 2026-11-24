聖荷西州立大學附近一棟19層高的學生公寓，近日接連出現熱水供應中斷、電梯停擺及網路故障等問題。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西州大附近一棟學生公寓連續出現熱水中斷、電梯停擺與網路故障，住戶生活大受影響，並對安全與租金補償提出質疑。

聖荷西 州立大學附近一棟19層高的學生公寓，近日接連出現熱水供應中斷、電梯停擺及網路故障等問題。部分住戶表示，已經連續近三周只能洗冷水澡，上周暴雨更造成公寓大廳淹水，導致電梯停止運作，居民出入及日常生活受到嚴重影響。

根據Nbc Bay Area的報導，住在Grad公寓的聖荷西州大學生法拉丹（Nigella Pharadan）已經近三周沒有熱水可用，這也是她與其他住戶面臨的多項問題之一。上周風暴期間，公寓一樓大廳遭到淹水，19層樓建築內的電梯因此停擺。另一名學生住戶史密斯（Ava Hewitt Smith）表示，她曾經為了搬運行李，不得不徒步走下13層樓梯。

她說，公寓不僅沒有熱水，電梯也因大廳淹水而無法使用，自己只能扛著行李走樓梯下樓，對住戶造成相當大的不便。

除此之外，住戶表示，公寓的Wi-Fi網路也已經中斷數周。他們稱，曾多次向負責管理該物業的Coastal Ridge Real Estate反映問題，但至今仍未獲得明確的修復時間表。

電梯長時間停擺也讓部分居民擔心緊急情況下的安全問題。住戶指出，這棟公寓不只有大學生，還有其他年長居民及飼養寵物的住戶。電梯無法使用期間，所有人都必須依靠樓梯上下樓，對行動不便者尤其不方便。

史密斯表示，看到居民、年長者及帶著寵物的人都必須不斷爬樓梯回家，令人感到沮喪，也讓人擔心若發生緊急事故，住戶該如何應對。

法拉丹透露，自己每月租金約2100元。面對近三周沒有熱水、只能洗冷水澡的情況，她已向管理方要求減免部分租金，希望獲得相應補償。

隨著感恩節假期臨近，住戶還面臨另一項現實問題。許多聖荷西州大學生計畫在假期返家，但住在高樓層的學生擔心，屆時必須如何將行李從樓上搬到一樓，再運送至停車處。對住在19樓的學生而言，在電梯恢復運作前，搬運行李將是一大難題。

截至發稿本報未獲相關公寓管理方回應。

聖荷西州立大學附近的學生公寓出現一系列問題，學生表示生活受到影響。（記者龔玥╱攝影）