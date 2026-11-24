南灣溪流水位生 野生鮭魚逆流而上 溪邊掀觀魚熱
近期降雨讓南灣溪水位上升，吸引帝王鮭逆流洄遊，民眾也湧向溪邊觀賞；當地志工則持續清除垃圾與障礙，協助鮭魚完成產卵之旅。
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近期降雨讓南灣溪水位上升，吸引帝王鮭逆流洄遊，民眾也湧向溪邊觀賞；當地志工則持續清除垃圾與障礙，協助鮭魚完成產卵之旅。
近期降雨讓南灣溪流水位上升，也帶動野生鮭魚進入河道洄遊。金寶市近日出現鮭魚逆流而上的景象，吸引不少居民前往溪邊及橋上觀看。有居民更拍下鮭魚奮力跳躍的畫面：魚兒從水中躍起，試圖越過障礙物，卻因水流湍急，再度被水勢打回溪中，隨後仍繼續努力向上游游動，讓觀看民眾直呼驚險。
近期幾場降雨帶動南灣帝王鮭（Chinook salmon）洄遊，民眾陸續聚集在金寶及聖荷西的橋梁、自行車步道與溪流旁，觀看鮭魚返回產卵地。這批鮭魚需要從舊金山灣進入瓜達露佩河（Guadalupe River），再游向Los Gatos Creek，整段路程約八英里。
在金寶市一帶，鮭魚必須跳過障礙物，才能繼續往上游前進。居民拍攝的影片中，鮭魚一次次躍出水面，卻未能順利越過水流及障礙，甚至被湍急的水勢沖回原處，但仍持續嘗試，展現野生鮭魚洄遊過程中的韌性。
根據NBC Bay Area報導，南灣清潔溪流聯盟（South Bay Clean Creeks Coalition）的科勒（Jim Collar）指出，降雨增加溪流水量，讓鮭魚有更多水流可以借力，利用身體推進，朝上游產卵地前進。不過，水流強勁也意味著鮭魚必須克服更多挑戰。
除了水流與人工障礙，溪流中的垃圾及雜物也可能影響鮭魚洄遊。志工近期在瓜達露佩河清理垃圾時，甚至移出一整個汽車儀表板。自2013年以來，南灣清潔溪流聯盟志工已從南灣河道清除約900噸垃圾，希望改善水質及魚類棲息環境，讓鮭魚能順利返回產卵地。
當地居民也對鮭魚數量逐漸增加感到振奮。居民表示，看到鮭魚重新回到南灣溪流，並有許多人投入保護工作，是令人欣慰的事。去年南灣溪流共記錄到約650條帝王鮭，今年隨著水位上升，預計洄遊數量可能進一步增加。
鮭魚洄遊期間，溪流沿岸也吸引不少民眾駐足觀察。野生動物管理人員提醒，當地禁止捕魚，民眾觀賞時應留在岸邊，不要下水、觸碰或干擾魚群，讓鮭魚能完成洄遊及繁殖。
主要是近期幾場降雨讓溪流水位上升，增加鮭魚可利用的水流，也促使南灣帝王鮭進入河道洄遊，朝上游的產卵地前進。 因為鮭魚洄遊時會在溪流、橋梁與步道附近出現，還會嘗試跳越障礙物，畫面相當少見又驚險，因此吸引許多居民前往觀看與拍攝。 南灣清潔溪流聯盟長期動員志工清理河道垃圾與雜物，從2013年以來已移除約900噸垃圾，目的是改善水質、減少阻礙，讓鮭魚更順利回到產卵地。
精華 FAQ
主要是近期幾場降雨讓溪流水位上升，增加鮭魚可利用的水流，也促使南灣帝王鮭進入河道洄遊，朝上游的產卵地前進。
因為鮭魚洄遊時會在溪流、橋梁與步道附近出現，還會嘗試跳越障礙物，畫面相當少見又驚險，因此吸引許多居民前往觀看與拍攝。
南灣清潔溪流聯盟長期動員志工清理河道垃圾與雜物，從2013年以來已移除約900噸垃圾，目的是改善水質、減少阻礙，讓鮭魚更順利回到產卵地。
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