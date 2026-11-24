野生鮭魚在溪流中跳躍。（讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 近期降雨讓南灣溪水位上升，吸引帝王鮭逆流洄遊，民眾也湧向溪邊觀賞；當地志工則持續清除垃圾與障礙，協助鮭魚完成產卵之旅。

近期降雨讓南灣溪流水位上升，也帶動野生鮭魚 進入河道洄遊。金寶市近日出現鮭魚逆流而上的景象，吸引不少居民前往溪邊及橋上觀看。有居民更拍下鮭魚奮力跳躍的畫面：魚兒從水中躍起，試圖越過障礙物，卻因水流湍急，再度被水勢打回溪中，隨後仍繼續努力向上游游動，讓觀看民眾直呼驚險。

近期幾場降雨帶動南灣帝王鮭（Chinook salmon）洄遊，民眾陸續聚集在金寶及聖荷西 的橋梁、自行車步道與溪流旁，觀看鮭魚返回產卵地。這批鮭魚需要從舊金山灣進入瓜達露佩河（Guadalupe River），再游向Los Gatos Creek，整段路程約八英里。

在金寶市一帶，鮭魚必須跳過障礙物，才能繼續往上游前進。居民拍攝的影片中，鮭魚一次次躍出水面，卻未能順利越過水流及障礙，甚至被湍急的水勢沖回原處，但仍持續嘗試，展現野生鮭魚洄遊過程中的韌性。

根據NBC Bay Area報導，南灣清潔溪流聯盟（South Bay Clean Creeks Coalition）的科勒（Jim Collar）指出，降雨增加溪流水量，讓鮭魚有更多水流可以借力，利用身體推進，朝上游產卵地前進。不過，水流強勁也意味著鮭魚必須克服更多挑戰。

除了水流與人工障礙，溪流中的垃圾及雜物也可能影響鮭魚洄遊。志工近期在瓜達露佩河清理垃圾時，甚至移出一整個汽車儀表板。自2013年以來，南灣清潔溪流聯盟志工已從南灣河道清除約900噸垃圾，希望改善水質及魚類棲息環境，讓鮭魚能順利返回產卵地。

當地居民也對鮭魚數量逐漸增加感到振奮。居民表示，看到鮭魚重新回到南灣溪流，並有許多人投入保護工作，是令人欣慰的事。去年南灣溪流共記錄到約650條帝王鮭，今年隨著水位上升，預計洄遊數量可能進一步增加。

鮭魚洄遊期間，溪流沿岸也吸引不少民眾駐足觀察。野生動物管理人員提醒，當地禁止捕魚，民眾觀賞時應留在岸邊，不要下水、觸碰或干擾魚群，讓鮭魚能完成洄遊及繁殖。