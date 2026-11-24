AI摘要 文章摘要整理： 佛利蒙聯合高中學區第三選區董事選舉因兩名候選人僅差27票，依規定啟動自動重新計票，最終席位歸屬待縣選務處公布結果。

南灣一場高中學區 董事選舉因候選人票數差距極小，已觸發自動重新計票。根據聖塔克拉拉縣選務處最新統計，在11月3日舉行的普選中，爭取佛利蒙聯合高中學區第三選區董事席位的兩名候選人，目前僅相差27票。

截至周五下午，羅莎・金（Rosa Kim）以8380票暫時領先，林建宏（Jason Lin）則獲得8353票。該選區總計有1萬6733張選票。

聖塔克拉拉縣選務處表示，由於兩名候選人的票數差距符合自動重新計票條件，重新計票程序於23日上午8時30分在縣選務處辦公室開始，之後每天持續進行，直到全部完成。重新計票結果將公布於縣選務處官方網站。

聖塔克拉拉縣選務處主任莫雷萊斯（Matt Moreles）表示，縣府始終相信每一張選票都至關重要，尤其在選舉結果如此接近的情況下，更有必要採取額外措施，確保每張選票都獲得正確計算。

佛利蒙聯合高中學區總部位於桑尼維爾，旗下共有五所高中，分別為庫比蒂諾高中、佛利蒙高中、Homestead高中、林布魯克高中及蒙他維斯塔高中（Monta Vista High School），另設有成人教育學校。

選務處完成重新計票後，將在官方網站公布最終結果。兩名候選人的席位歸屬，仍有待重新計票確認。