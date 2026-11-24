在多年創作與公眾認可之後，呂嘉再次開啓了一段全新的藝術旅程。(硅谷亞洲藝術中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 呂嘉在硅谷亞洲藝術中心推出「渡」新作展，以夢境與象徵圖像探索內在心境，並計畫展開365幅「種子系列」創作。

硅谷亞洲藝術中心於11月21日至12月20日舉辦「渡：呂嘉新作展」。

呂嘉, 原名呂佳，出生於北京，早年接受西方學院派繪畫與中國傳統水墨畫的系統訓練。1983年移居北美後，她持續探索東西方藝術語言，並赴日本 深入研究唐代佛學藝術。數十年來，跨越中國、加拿大 、日本、歐洲與美國的多元文化經歷，逐漸塑造了她兼具東方精神與西方繪畫語言的藝術風格。嚴謹而成熟的寫實油畫，也奠定了她國際藝術生涯的基礎。

主辦單位表示，在多年創作與公眾認可之後，呂嘉再次開啓了一段全新的藝術旅程。此次「渡」系列，是她沈潛多年後的全新創作，不僅意味著繪畫風格的轉變，更標誌著藝術視角由外在現實向內在精神世界的深入。

作品中，精靈、夢境般的場景與充滿象徵意味的形象，構成了一個奇幻而富有詩意的生命世界。這些形象並非單純的童話角色，而是藝術家內在經驗的視覺呈現，象徵著人格中不同的面向：內在兒童、陰影、恐懼、情感，以及生命成長過程中對平衡與完整的追尋。現實與夢境、意識與潛意識、東方智慧與現代心理學在畫面中交匯，使作品呈現出豐富的精神層次。

在藝術家自述中，呂嘉借「心經」的彼岸意象重新理解人生。經歷種種磨難之後，她逐漸意識到，彼岸並非遙不可及的遠方，而是始終存在於內心深處。通過傾聽內在的孩子、直面自己的陰影，接納脆弱、矛盾與不完美，她重新回到童年記憶中那個充滿純真與創造力的秘密花園，也由此放下熟悉的寫實語言，以孩子般的眼睛重新觀看世界。

呂嘉計畫以365幅作品構成全新的「種子系列」，以每日一幅的方式，描繪生命不同的形態與可能。她將每個人比作一顆種子，外有堅硬的外殼，甚至帶著尖刺，象徵著飄洋過海、異鄉落地生根所需要的堅韌與生命力。

在22日下午「童心來復夢中身」的講座中，呂嘉與史丹福大學醫院心理學者童慧琦深度對談，探討女性移民畫家心理的流露和防護、內在兒童與真實自我。

展覽地點： 硅谷亞洲藝術中心 ，150 E. Santa Clara St., Suite B, San Jose, CA 95113。www.artshu.com。

畫家呂嘉（左五）與出席畫展開幕的來賓。(硅谷亞洲藝術中心提供)