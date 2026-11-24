馬連縣「幸運街」不幸運 水患頻傳
馬連縣格林布瑞的幸運街長年淹水，聖嬰、大潮與豪雨加劇洪患，居民在缺乏防洪設施下只能暫靠自救。
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馬連縣格林布瑞的幸運街長年淹水，聖嬰、大潮與豪雨加劇洪患，居民在缺乏防洪設施下只能暫靠自救。
馬連縣的格林布瑞（Greenbrae）有一條「幸運街」（Lucky Drive），但這裡的居民會告訴你它名不副實，幾十年來他們嘗盡了淹水的苦頭，這次的聖嬰現象更加深了他們的憂慮。
舊金山紀事報報導，當地居民羅斯科（Roscoe）在幸運街已居住了20年——這段時間長到讓他深知，這條街的名字聽起來有多麼諷刺。他估計自今年6月以來，這段全長約半哩的街區已經發生過十幾次淹水，而且往往並非因為遭遇強烈風暴所致。
隨著強勁的「聖嬰現象」（El Niño）來襲，預料將為該地區帶來史上最嚴重的沿海洪患之一；這片位於科爾特馬德拉溪（Corte Madera Creek）與101號公路之間的狹長地帶，已成為洪水風險日益加劇的一個典型案例。一位氣候專家最近甚至形容幸運街是整個灣區最容易淹水的住宅街道。
今年1月在「大潮」（king tides）與「大氣河」（atmospheric river）的雙重夾擊下，幸運街部分路段遭數呎深的水淹沒，導致民宅與商家受損。本周三，預期大潮水位將再次達到相近高度——若再加上豪雨，淹水情況恐怕會變得更加嚴重。
「我喜歡這個地方」，66歲的退休承包商羅斯科說，「但每多淹一次水，我就愈能理解為什麼人們認為他們受夠了。」多年來這裡的居民一直敦促官員考慮採取措施，例如加高道路或安裝潮汐閘門，潮汐閘門在漲潮時關閉以阻擋流入的水。
但此類項目可能需要數千萬元的公共資金。柏克萊加大環境工程教授史黛西（Mark Stacey）表示，如果沒有這筆投資，幸運街仍然是灣區最容易遭受洪水襲擊的地區之一。與許多其他海濱社區不同，幸運街及其東邊的 101 號高速公路延伸段沒有堤防或防洪牆等連續的屏障來擋水。在漲潮期間，水可能會通過社區的雨水渠回流，淹沒庭院並到達高速公路的關鍵跨度。
隨著下一次潮汐的臨近，居民們正在努力限制損失。他們正在挖掘戰壕、堆放沙袋並建造臨時護堤。一對夫婦正在努力利用液壓千斤頂和鋼樑將他們的房子抬高將近8呎。格林布瑞是馬連縣的一個未建市社區。
因為這條街多年來頻繁淹水，居民幾十年都受洪患所苦，從今年6月起更已發生十幾次積水，與「幸運」之名形成強烈反差。 報導指出，強勁聖嬰現象、大潮與大氣河豪雨可能同時作用，帶來嚴重沿海洪患，尤其在漲潮時更容易讓海水與雨水倒灌社區。 居民正挖戰壕、堆沙袋、建臨時護堤，甚至有人用千斤頂和鋼樑抬高房屋；但長期仍需加高道路或設潮汐閘門，且可能要耗資數千萬元。
精華 FAQ
因為這條街多年來頻繁淹水，居民幾十年都受洪患所苦，從今年6月起更已發生十幾次積水，與「幸運」之名形成強烈反差。
報導指出，強勁聖嬰現象、大潮與大氣河豪雨可能同時作用，帶來嚴重沿海洪患，尤其在漲潮時更容易讓海水與雨水倒灌社區。
居民正挖戰壕、堆沙袋、建臨時護堤，甚至有人用千斤頂和鋼樑抬高房屋；但長期仍需加高道路或設潮汐閘門，且可能要耗資數千萬元。
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