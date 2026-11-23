圖為核桃溪市Rossmoor大型公寓社區。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 灣區公寓與連棟住宅的HOA管理費持續攀升，其中核桃溪市最突出，四位數月費大幅侵蝕購屋負擔，也讓首購族面臨更沉重壓力。

在灣區 部分地區，購買公寓（condominium）的價格可能不到獨棟住宅（single-family home）的一半。然而，即便房貸負擔尚可應付，高昂的屋主協會管理費（HOA fees）也可能成為沉重的財務壓力。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，在灣區各城市中，核桃 溪市（Walnut Creek）的情況尤為顯著。根據房地產公司Redfin的數據，今年8月至10月期間，該市掛牌出售的公寓及連棟住宅（townhomes），其月繳管理費的中位數將近1300元。

在這3個月內，若以至少有 25 筆新掛牌物件的城市作為比較基準，核桃溪市的HOA管理費水準遠高於灣區其他城市。

根據房地產公司 Zillow 的數據，雖然在核桃溪市，獨棟住宅的每月房貸支出通常仍高於公寓（當地獨棟住宅的典型價值約為140萬元，而公寓僅約51.2萬元），但這筆高達四位數的管理費，卻吃掉了兩者每月支出差距中的很大一部分。

房地產經紀公司 Compass 的核桃溪市房仲德萊安迪(Michael Delehanty) 指出，該市高昂的管理費，部分源於像 Rossmoor 這類大型公寓社區。這個公寓社區擁有近 6700 戶住宅。保險成本的飆升不僅對這個退休社區造成了財務擠壓，甚至讓買家幾乎無法取得傳統的房屋貸款。

不過，德萊安迪表示，導致核桃溪市管理費高昂的原因，並非僅限於 Rossmoor 一處。他指出，市內另一個大型公寓社區 The Keys，為了因應加州針對陽台安全檢查的新規定而調漲了HOA費。此外，市中心的一些新建案，每月HOA費也高達數百元。

他補充道，這些問題並非核桃溪市所獨有。

事實上，根據 Redfin 的數據，近年來灣區各地城市的公寓社區管理費確實都在上漲。在舊金山，2026年8月至10月期間，公寓與連棟住宅的月繳管理費中位數已達813元，高於2022年的688元。

公寓的買家、賣家及屋主正面臨一連串不利因素，導致灣區大部分地區的房產價值急劇下跌。 Redfin 經濟學家費爾沃什(Daryl Fairweather) 指出，除了HOA面臨保險困境與維護成本上漲外，州政府與聯邦政府也收緊了財務準備金的規定；然而，許多屋主協會過去並未提撥足夠的資金來符合這些要求。

這些規範包括一項近期通過的州法，規定自2032年起，屋主協會必須維持正數的準備金。儘管部分公寓屋主與業界團體反對，擔心將引發一波HOA費調漲潮，但費爾沃什認為，這總比讓未來的屋主去承擔這些財務缺口要好。

不過，費爾沃什也坦言，這類改革確實會導致HOA費上漲。屋主陷入了進退兩難的困境：一方面，貸款機構在評估購屋者的貸款額度時，會將HOA費納入考量；意味著較高的HOA費會壓縮家庭的貸款能力。

另一方面，如果發現某個社區的HOA費很低，恐怕不是值得高興的事，反而可能是一個警訊：這可能意味著該屋主協會根本沒有在累積準備金。

費爾沃什表示：「公寓和連棟住宅往往是首購族進入房市的途徑，因此這些額外成本對那些預算本就捉襟見肘的人來說，衝擊特別大。」