聖荷西政府推出免費法律諮詢服務。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西市府在小企業月推出免費法律支援與30萬元創業補助，協助小商家降低法律與資金門檻，強化營運基礎並促進社區商業發展。

聖荷西 市府經濟發展與文化事務辦公室（OEDCA）配合「小企業月」，推出免費技術及法律支援服務，協助當地小型企業主處理營運過程中的法律問題及繁複行政程序。市府表示，法律諮詢費用往往是小商家面臨的障礙，新計畫希望降低相關負擔，讓業者能更專注於經營及發展。

聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，小企業主不應獨自面對複雜的法律文件。當業者將有限的時間及資金花在處理糾紛和罰款上，就會減少用於拓展業務、聘請員工及投資社區的資源。市府希望透過新服務，協助小商家建立更穩固的營運基礎。

這項計畫是聖荷西市府本月一系列扶持小企業措施之一。市府同時透過「聖荷西小企業創業補助計畫」，向40家小型企業提供總額30萬元的補助，資金可用於營業執照、設備採購、員工培訓、貸款 首付款，以及其他創業所需支出。

市長馬漢表示，許多創業者面臨的主要障礙是資金取得不易，這筆補助將協助40家新企業支付創業初期的基本開支，讓創業計畫得以實際落地。

在法律支援方面，市府經濟發展與文化事務辦公室將與Yacanex Business Group合作，向設在聖荷西、全職員工不超過35人的小型企業提供免費法律服務。

聖荷西理髮店業主魯伊茲（Chely Ruiz）分享，這是她第一次創業，當初簽署店面租約時，並不了解合約中的法律用語，直到面臨被房東驅逐，才發現自己已在不知情的情況下放棄部分權利。她表示，這項計畫讓她感受到小商家受到重視，也讓她對未來經營更有信心。

除了個別諮詢，計畫也將於12月起舉辦兩場免費教育講座，主題包括商業租約及ADA法規遵循，提供線上及實體參與方式，協助小企業主了解相關規定，避免因不熟悉法律要求而承擔高額財務損失。

此外，瓦亞塔超市（Vallarta Supermarket）日前在2179 Monterey Rd.開設在聖荷西的首家門市。128日的「小企業星期六」（Small Business Saturday）將鼓勵居民到當地商圈消費，支持社區小商家。聖荷西市目前共有12個購物商圈，提供不同的購物及消費選擇。

符合資格的聖荷西小企業可透過Yacanex Business Group網站了解免費法律服務詳情及提出申請。相關資訊也可在聖荷西市經濟發展部門的小企業資源網站查詢。