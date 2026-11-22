在台灣屹立逾80年的萬家香居然也是威士忌釀造高手，居然在2026年的舊金山世界烈酒競賽中拿下金銀兩牌，不僅在國際賽事中奪得佳績。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 以醬油聞名的萬家香，近年跨足烈酒釀造，旗下大武山威士忌在2026年國際賽事奪金銀，並計畫進軍美加市場。

「一家烤肉萬家香」這句廣告詞讓台灣釀造醬油品牌萬家香（Wan Ja Shan）深植人心，萬家香一直以來都以醬油類製品享譽多年，但沒想到的是，在台灣屹立逾80年的萬家香居然也是威士忌釀造高手，居然在2026年的舊金山 世界烈酒競賽中拿下金銀兩牌，不僅在國際賽事中奪得佳績，未來也將出口進軍美國，成為台灣威士忌品牌代表。

華人移民都對萬家香不陌生，美國的亞洲、華人超市內隨處可見到萬家香的產品。萬家香1974 年就在美國紐約設立生產基地，並推廣至各地零售通路、餐館及食品加工商，在美國也已經深耕52年。

萬家香醬園公司行銷課長樊姍姍表示，20年前萬家香首度開始嘗試製酒，並參訪各地酒廠，在屏東大武山設立了「萬家香蒸餾所（Wan Ja Shan Distillery）」，傳承萬家香80多年對發酵與釀造工藝的極致追求，萬家香蒸餾所將百年釀造智慧轉化為精品威士忌的研發養分，一步一腳印的打造出屬於萬家香自己的威士忌品牌。

20年前萬家香首度開始嘗試製酒，並參訪各地酒廠，在屏東大武山設立了「萬家香蒸餾所（Wan Ja Shan Distillery）」。（萬家香提供）

2016年萬家香首創以燕麥作為原料，釀造出台灣在地生產的第一瓶燕麥燒酒，香氣獨樹一格，酒體醇厚，連續六年獲得世界酒品評鑑金牌肯定。

美加烈酒鑑賞家高度肯定萬家香大武山威士忌的品質與風格。（記者江碩涵／攝影）

2021年上市的波本桶熟成系列，以燕麥燒酒為主體，貯藏於美國波本威士忌橡木桶中長期熟成，酒體圓潤、散發木質香氣，當年同步推出「燕麥酒」及「梅酒」兩款產品，並正式以「萬家香」為品牌名稱，宣示萬家香從日常調味品跨入酒類市場的決心，上市即獲得世界酒品評鑑金牌肯定。

萬家香推出精品烈酒十年有成，2026年在舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition, SFWSC）中創下輝煌成績，旗下產品「大武山麥芽威士忌（Dawu Malt Whiskey）」獲得金牌，「大武山泥煤麥芽威士忌（Dawu Peated Malt Whiskey）」獲得銀牌，雙雙以卓越品質征服國際頂級評審團隊的挑剔味蕾。

「大武山麥芽威士忌」同樣在倫敦獲得國際評審肯定，在國際葡萄酒暨烈酒競賽（International Wine & Spirit Competition, IWSC）獲頒2026世界產區威士忌冠軍（Worldwide Whiskey Trophy 2026），並獲得「富比世雜誌」報導，資深烈酒評論家米卡勒夫（Joseph V. Micallef）肯定萬家香在發酵釀造產業的深厚底蘊。

值得注意的是，大武山麥芽威士忌系列選用 100% 愛爾蘭傳統三次蒸餾（Triple Distillation）麥芽威士忌原酒，並運抵台灣屏東大武山腳下進行橡木桶熟成。屏東高溫潮濕的熱帶氣候（Subtropical climate）帶來了劇烈的「天使分享（Angel's Share）」，加速酒液與橡木桶之間的呼吸與相互作用。愛爾蘭三次蒸餾所賦予酒體特有的純淨與絲滑質地，在台灣熱帶風土的催化下，激發出更為奔放且層次豐富的成熟風味。而這也是萬家香威士忌的獨特風味。

屏東高溫潮濕的熱帶氣候帶來了劇烈的「天使分享（Angel's Share）」，加速酒液與橡木桶之間的呼吸與相互作用。（萬家香提供）

隨著在舊金山與倫敦賽事中一舉摘金奪銀，證明了美加烈酒鑑賞家高度肯定萬家香大武山威士忌的品質與風格。樊姍姍表示，目前萬家香精品威士忌年產量約數千支，但具有相當高的國際詢問度，如今獲得國際賽事金牌大獎，也將啟動美加地區銷售與通路合作的探詢，力爭將這款結合跨國工藝與台灣熟成風土的佳釀，帶入北美消費者的視野，讓全世界看見台灣熟成烈酒的獨特魅力。

萬家香推出精品烈酒十年有成，2026年在舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition, SFWSC）中創下輝煌成績，旗下產品「大武山麥芽威士忌（Dawu Malt Whiskey）」獲得金牌。（記者江碩涵／攝影）