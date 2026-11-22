利佛摩谷葡萄酒種植者協會執行董事隆巴迪（Brandy Lombardi，右）在年會上表示，深化與美國亞裔葡萄酒協會的合作是2027年的工作重點之一。左為美國亞裔葡萄酒協會會長Susan Lin。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國亞裔葡萄酒協會成立首年藉由社區合作、品酒活動與募款推廣亞裔釀酒師，並獲利佛摩谷產業夥伴支持，持續擴大能見度。

美國亞裔葡萄酒 協會（AWAA）19日在東灣利佛摩谷溫特酒莊（Wente Vineyards）舉行年會，回顧成立首年如何透過品酒活動和社區合作，讓更多人認識亞裔釀酒師。利佛摩谷葡萄酒種植者協會在會上表示，將把深化雙方合作列為2027年的工作重點之一。

美國亞裔葡萄酒協會年會，19日在利佛摩谷溫特酒莊（Wente Vineyards）的品酒室舉行。（記者王湘涵/攝影）

利佛摩谷葡萄酒種植者協會執行董事隆巴迪（Brandy Lombardi）說，利佛摩谷獲「Wine Enthusiast」選為2026年度美國葡萄酒產區，是當地難得的肯定。她期待透過雙方合作，讓更多亞裔美國人和葡萄酒消費者認識美國亞裔葡萄酒協會。

亞裔美國人基金會（TAAF）執行長Norman Chen在年會開場後發表專題演講。他以基金會訪問納帕谷釀酒師古賀（Jessica Koga）的影片為例，從早年華工在加州酒鄉開鑿酒窖，談到今日亞裔釀酒師的工作。他說，看見亞裔釀酒師和酒莊經營者，也能讓有意入行的人想像自己在這個產業的未來。

美國亞裔葡萄酒協會於2025年成立，全由志工運作。年會簡報顯示，54名活躍會員中有48名在加州，包括納帕谷16名、舊金山灣區10名、索諾瑪縣8名。酒莊會員中，64%是年產不到500箱的精品酒莊。為了幫助行銷預算有限的小酒莊，協會把會員的酒帶到藝文活動和社區晚宴；今年5月亞太裔傳統月，協會也推出「品酒護照」，有17家會員酒莊參與。

「葡萄酒就是故事。」協會會長兼共同創辦人Susan Lin說。她展示舊金山華埠社區發展中心的晚宴合照，前聯邦眾議院議長裴洛西也在其中，前方擺著會員酒莊的酒。她說，在這類活動裡，常有賓客聽了介紹才發現，原來有這麼多亞裔在釀葡萄酒，因而對釀酒師和酒背後的故事產生興趣。

她也提到，古賀在納帕谷施拉姆斯堡酒莊（Schramsberg Vineyards）負責氣泡酒釀造，而這家酒莊的Blanc de Noirs氣泡酒，今年9月24日登上白宮宴請習近平的國宴，供開席祝酒。白宮表示，選用這款酒是為了呼應1972年時任美國總統尼克森與中國國務院總理周恩來在北京的「和平祝酒」，當年席上用的是同一家酒莊1969年份的Blanc de Blancs。

美國亞裔葡萄酒協會今年曾舉辦葡萄酒搭配印度料理的線上講座，介紹如何依菜餚的香料與風味選酒。Susan Lin說，協會已啟動新一輪募款，希望擴大「品酒護照」及公開品酒活動，讓更多人有機會品嚐亞裔釀酒師的作品，讓他們的釀酒手藝被看見。

美國亞裔葡萄酒協會年會結束後，與會者在利佛摩谷溫特酒莊的品酒室一邊品酒，一邊交流。（記者王湘涵/攝影）