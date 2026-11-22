灣區非營利組織「100 Black Men of the Bay Area」將於22日在屋崙大聖保羅浸信會教堂免費發放感恩節火雞與配菜，屋崙市長芭芭拉李為活動特別嘉賓。（翻攝自活動網頁）

感恩節 將至，屋崙 22日將免費發放火雞與配菜，讓有需要的家庭帶回家準備節日晚餐。活動由灣區 非營利組織「100 Black Men of the Bay Area」與屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）共同舉辦。未事先登記的民眾可於下午3時後到場，主辦方將視剩餘份數發放。

「100 Black Men of the Bay Area」成立於1988年，由非裔專業人士組成，平時為青少年提供升學與職涯輔導。據該組織統計，自1992年設立獎學金計畫以來，已向逾1100名灣區學生發放超過220萬美元。感恩節送火雞也是該組織的年度社區活動之一。

阿拉米達縣社區食物銀行估計，縣內約每四名居民就有一人難以穩定取得足夠的食物。食物銀行與約365個社區夥伴合作，每周提供相當於約100萬餐的食物。

活動將在屋崙大聖保羅浸信會教堂（Greater St. Paul Baptist Church）舉行。已登記者可於下午1時30分至3時領取火雞與配菜，未登記者可於下午3時至4時到場，主辦方將視剩餘份數發放，送完為止。