黃仁勳捲間諜疑雲 亞裔社區憂遭牽連
黃仁勳因涉婚外情與疑似中國間諜風波辭職，引發科技界與亞裔社區關注；謝漢蘭警告，未證實指控若被放大，恐加深對亞裔的偏見與不信任。
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黃仁勳因涉婚外情與疑似中國間諜風波辭職，引發科技界與亞裔社區關注；謝漢蘭警告，未證實指控若被放大，恐加深對亞裔的偏見與不信任。
輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳因涉及婚外情及疑似中國間諜風波辭去執行長職務，引發矽谷科技界震盪。美國社區媒體（American Community Media，ACoM）20日舉行全國媒體簡報會，邀請亞裔民權領袖及經濟專家，探討事件對美中科技競爭、人工智慧（AI）產業、金融市場及亞裔社區的深遠影響。
亞裔民權運動人士、資深記者謝漢蘭（Helen Zia）指出，黃仁勳是少數突破美國企業高層「竹子天花板」的亞裔領袖，其成功象徵亞裔在科技產業取得前所未有的影響力。然而，隨著涉及中國間諜的指控浮現，她更擔憂事件可能重新激化社會對亞裔美國人的不信任。
謝漢蘭表示，長期以來，亞裔創業者雖能在矽谷創辦企業，但要進入企業最高決策層、掌握資本與權力，仍面臨無形障礙。黃仁勳的財富與影響力達到空前高度，如今的風波可能讓亞裔社區承受超出個人事件的衝擊。
針對涉案女子被指為中國間諜，謝漢蘭強調，目前相關說法仍有待證實。她質疑部分報導依賴匿名政府消息來源，卻可能使公眾在證據尚未充分公開前，便認定當事人具有間諜身分。
「事實是，我們不知道。」她指出，國家安全固然重要，但不能因此忽略美國國內各族裔社區的安全。若社會開始懷疑與科技高層交往的亞裔女性具有不當動機，甚至將亞裔美國人視為中國政府的潛在情報管道，後果將十分危險。
她呼籲族裔媒體保持批判性思考，追問消息來源及誰可能從事件中受益，避免未經證實的指控演變為針對整個族群的偏見。
謝漢蘭指出，無論私人生活爭議如何，對董事會隱瞞事實可能是企業治理中難以跨越的紅線。不過，她也肯定黃仁勳過去曾向亞裔社區提供資金支持，呼籲更多科技富豪投入社區建設。
她強調，個人行為應接受公平檢視，但不能將個別事件擴大為對整個族裔的集體懷疑。「我們必須挺身而出，不容許任何社區成為被針對的對象。」
因為他不只是輝達創辦人，也象徵亞裔突破企業高層天花板的成功案例。如今捲入疑似間諜疑雲與私人爭議，外界擔心事件會牽動科技競爭、金融市場，並波及整體亞裔形象。 她明確表示，目前相關指控仍未證實，不能因匿名消息或片面報導就先入為主。她認為國家安全重要，但在證據未充分公開前，媒體與社會都應保持審慎，避免把猜測當成事實。 她擔心社會會把個別事件擴大成對整個族群的懷疑，甚至把亞裔女性或亞裔美國人視為中國政府潛在情報管道，進一步加深歧視與不安全感。
精華 FAQ
因為他不只是輝達創辦人，也象徵亞裔突破企業高層天花板的成功案例。如今捲入疑似間諜疑雲與私人爭議，外界擔心事件會牽動科技競爭、金融市場，並波及整體亞裔形象。
她明確表示，目前相關指控仍未證實，不能因匿名消息或片面報導就先入為主。她認為國家安全重要，但在證據未充分公開前，媒體與社會都應保持審慎，避免把猜測當成事實。
她擔心社會會把個別事件擴大成對整個族群的懷疑，甚至把亞裔女性或亞裔美國人視為中國政府潛在情報管道，進一步加深歧視與不安全感。
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