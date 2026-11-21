輝達獲聖市批准 建第3座總部大樓
輝達取得聖塔克拉拉市核准，將在現有總部南側興建第三座六角形辦公大樓，進一步擴張園區並容納數千名員工。
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輝達取得聖塔克拉拉市核准，將在現有總部南側興建第三座六角形辦公大樓，進一步擴張園區並容納數千名員工。
輝達Nvidia贏得聖塔克拉拉市政府的最終批准，即將興建一座超大型科技辦公園區，完成後此地至少會僱用數千名員工。這是輝達擴充公司總部新行動。
聖荷西信使報報導，根據規畫文件，就在輝達原任執行長黃仁勳（Jensen Huang）因爆出婚外情醜聞，離開公司僅數日後，聖塔克拉拉市政府官員便批准了一項沃許街（Walsh Ave.）2300號及2350號的辦公大樓開發案，室內總面積約為69萬2600平方呎。
市政府規劃部門11月18日會議上批准了該項計畫。輝達全球開發總監崔尼戴德（Ryan Trinidade）在市府聽證會上表示：「此計畫再次重申了我們將根留在聖塔克拉拉市的承諾。」這棟新大樓位於公司現有總部園區的正南方；根據每位員工所需空間的標準規範估算，其規模足以容納2800至3500名員工。
該開發計畫將拆除基地上現有的12棟建築物，是輝達近期大規模購置房產及擴張行動的一環。自2024年起，輝達已斥資至少8.347億元，買下了位於San Tomas快速道路2788號及2888號（即該公司現有雙棟大樓的總部園區）周邊的多棟建築物。
晶片製造商輝達是全世界市值最高的企業之一，目前的主園區以「Voyager」與「Endeavor」兩棟六角形建築為核心，坐落於Central快速道路與沃許街之間的聖多瑪斯快速道路沿線。
這棟新的第三座主要建築將與鄰近的Voyager和Endeavor大樓一樣，採六角形設計，樓高三層。該建築由珍斯勒（Gensler）事務所設計，內部將設有夾層，並在三樓、夾層及屋頂規劃數座露天露台。
總部位於密爾比達（Milpitas）的Devcon Construction負責此建案的營造工程，而總部位於舊金山的Ellis Partners則擔任開發合作夥伴，並負責處理輝達相關的開發許可申請事宜。輝達去年以1.23億元的全現金交易，收購了本專案的用地及其既有建築物。
輝達獲得聖塔克拉拉市政府最終批准，將在沃許街2300號及2350號基地興建新的辦公大樓，作為擴充公司總部的重要一步。 依照每位員工所需空間的標準估算，這棟新大樓規模可容納約2800至3500名員工，完成後將成為公司園區的重要據點。 自2024年起，輝達已至少投入8.347億元購置周邊多棟建築，並以1.23億元全現金買下本案用地，持續整合總部周邊資產。
精華 FAQ
輝達獲得聖塔克拉拉市政府最終批准，將在沃許街2300號及2350號基地興建新的辦公大樓，作為擴充公司總部的重要一步。
依照每位員工所需空間的標準估算，這棟新大樓規模可容納約2800至3500名員工，完成後將成為公司園區的重要據點。
自2024年起，輝達已至少投入8.347億元購置周邊多棟建築，並以1.23億元全現金買下本案用地，持續整合總部周邊資產。
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