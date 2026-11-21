為幫助大家提早預防老化帶來的身體退化，北加州台灣會館12月5日下午3至5時邀請兩位史丹福大學醫學院的台裔醫生舉行健康講座。(主辦單位提供)

AI摘要 文章摘要整理： 北加州台灣會館12月5日舉辦免費眼科與骨科講座，邀請史丹福台裔醫師解析老年眼疾與關節退化預防及治療。

隨著年紀增長，許多人覺得視線愈來愈霧、眼睛容易乾澀疲勞；上下樓梯時膝蓋卡卡、走遠一點關節就隱隱作痛。「看得清楚」與「走得穩健」，是享受高品質樂齡生活的兩大關鍵，為幫助大家提早預防老化帶來的身體退化，北加州 台灣會館12月5日下午3至5時邀請史丹福大學 醫學院台裔眼科醫師葉采衢(Tsai-Chu Yeh, MD, MTM)及台裔骨科 醫師陳冠林(Kuan-Lin Chen, MD, MTM)，用最淺顯易懂的方式，教大家如何辨識早期警訊、日常保養並掌握最新治療趨勢。

第一場眼科由葉采衢演講，題目是「別讓視力悄悄老去-常見老年眼疾與預防」。葉采衢現職為史丹福大學醫學院暨Byers Eye Institute眼科醫療與研究醫師，她畢業於台灣國立陽明大學醫學系、柏克萊加大及舊金山加大轉譯醫學碩士，是前台北榮民總醫院眼科總醫師及視網膜專科研究醫師。

講座將教導大家認識常見老年眼疾，深入淺出解析白內障、老年性黃斑部病變、乾眼症及糖尿病視網膜病變；掌握早期警訊與治療，如何察覺視力退化徵兆，並了解精準醫療與最新治療策略。最後則是日常護眼保養術，分享實用的日常護眼習慣與定期檢查建議，守護清晰視界。

第二場骨科4時開始，由陳冠林主講「走得穩、動得久：老年人退化性關節疾病之預防」。陳冠林現為史丹福大學醫學院骨科訪問學者（Visiting Scholar, Orthopaedic Surgery），他畢業於陽明交通大學醫學系、柏克萊加大及舊金山加大轉譯醫學碩士，是前台北榮民總醫院骨科部關節重建及骨腫瘤專科研究醫師。

講座重點為解析退化性關節炎，了解髖關節與膝關節隨年齡退化的原因及常見症狀；日常保骨與護關節，分享預防關節磨損、延緩退化的運動與生活保養秘訣；現代關節治療趨勢，介紹從保守治療、保關節手術到人工關節重建的最新醫學進展。

講座免費參加，地點在北加州台灣會館（地址：4413 Fortran Ct, San Jose, CA 95134二樓），民眾可上網報名參加講座，網址為：https://forms.gle/oiuYAbTWXe9GtByV7。