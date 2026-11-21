ACOM： 黃仁勳能否重返輝達？專家：董事會態度明確，市場信心難修復。（記者李怡/翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： ACoM專家認為，黃仁勳即使辭職後想重返輝達執行長，仍因董事會反對、誠信爭議與市場信任受損而機率偏低。

輝達 （Nvidia）創辦人黃仁勳 因婚外情爭議辭去執行長職務後，能否重新掌舵這家全球人工智慧（AI）晶片巨頭，成為矽谷科技界關注焦點。美國社區媒體（ACoM）20日舉行全國媒體簡報會，與會專家認為，黃仁勳重返輝達的可能性不高，除了董事會的立場，企業治理與金融市場的信任危機，也是難以跨越的障礙。

史丹福大學經濟政策研究所（SIEPR）幕僚長康明斯（Ryan Cummings）在會議被問及黃仁勳復職的可能性時表示，輝達董事會已經相當明確地表達立場，似乎不會允許黃仁勳重新擔任執行長。

「我認為董事會已經非常清楚地表明，他們不會允許這件事發生。」康明斯指出，黃仁勳離職所造成的影響已經難以逆轉，金融市場也對他是否能重新整合公司、修復信任抱持懷疑態度。

他以「破碎的花瓶」形容當前局面，認為即使黃仁勳回歸，也未必能將已經破裂的局勢重新拼合。

亞裔民權領袖、資深記者謝漢蘭（Helen Zia）同樣認為，黃仁勳短期內重返執行長職位的可能性有限。她指出，真正讓黃仁勳陷入困境的，未必只是婚外情或私人生活爭議，而是他涉嫌向董事會隱瞞事實。

「無論那些性醜聞如何，他犯下了不可饒恕的錯誤，就是對董事會說謊。」謝漢蘭表示，對企業最高領導人而言，誠信是公司治理的重要基礎，一旦失去董事會信任，便可能觸及難以挽回的紅線。

謝漢蘭也認為，黃仁勳的故事不會就此結束。即使失去執行長職位，他仍擁有龐大財富及科技產業影響力，未來動向仍值得關注。

會議也討論川普總統公開為黃仁勳辯護的政治與經濟考量。康明斯分析，川普的態度可能更多出於對股市的擔憂，而非維護亞裔在美國企業高層的代表性。

他指出，AI相關股票已成為美國金融市場的重要支撐力量，輝達領導層的突然變動，可能加速投資者對AI產業估值及未來成長的重新評估。

從董事會信任、企業治理到AI市場信心，黃仁勳的復職問題已不僅是個人職涯的轉折，也反映矽谷高度依賴明星創辦人的企業文化，在領導人突然離任時所面臨的挑戰。