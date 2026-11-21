一名男子週五在舊金山24街/米慎進入BART軌道後身亡。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： BART指出，24街/米慎站發生有人進入軌道後死亡事件，疑似遭列車碰撞，導致舊金山線與多條路線一度中斷，現場旅客也因延誤而滯留。

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，當局指出，20日有人在24街/米慎站（24th Street/Mission station）進入BART軌道後死亡。

BART於下午1時30分左右宣布，一起重大醫療緊急事件導致舊金山線所有方向的列車服務中斷，列車在隧道內停滯不前，而工作人員則忙於向乘客通報情況。

據BART發言人菲利皮（Chris Filippi）稱，「有人在24街/米慎站進入軌道區域，看來很可能發生了碰撞。」

據舊金山消防局（San Francisco Fire Department）稱，該人在軌道上死亡。一名BART發言人表示，不懷疑存在他殺嫌疑。當局未公布進一步細節。

BART表示，截至下午2時，24街/米慎站仍處於關閉狀態。該交通機構在警報中宣布，紅線在列治文（Richmond）站和密爾布瑞（Millbrae）站之間的運行已中斷。

截至下午2時，黃線正以有限運力運行；綠線在德利市（Daly City）站和Berryessa站之間暫停運行，以緩解該區域的列車交通壓力。藍線在都布林/布利桑頓（Dublin/Pleasanton）站和蒙哥馬利（Montgomery）站之間正常運行。

下午1時45分左右，一列開往密爾布瑞的列車被滯留了十分鐘，隨後司機表示該列車僅運行至Powell街站。

下午2時前不久，內河碼頭（Embarcadero）站站台上聚集了異常龐大且茫然無措的乘客人群，許多人來回踱步，焦急地翻看著手機。