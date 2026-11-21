有人闖隧道臥軌輕生 BART列車停駛
BART指出，24街/米慎站發生有人進入軌道後死亡事件，疑似遭列車碰撞，導致舊金山線與多條路線一度中斷，現場旅客也因延誤而滯留。
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BART指出，24街/米慎站發生有人進入軌道後死亡事件，疑似遭列車碰撞，導致舊金山線與多條路線一度中斷，現場旅客也因延誤而滯留。
「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，當局指出，20日有人在24街/米慎站（24th Street/Mission station）進入BART軌道後死亡。
BART於下午1時30分左右宣布，一起重大醫療緊急事件導致舊金山線所有方向的列車服務中斷，列車在隧道內停滯不前，而工作人員則忙於向乘客通報情況。
據BART發言人菲利皮（Chris Filippi）稱，「有人在24街/米慎站進入軌道區域，看來很可能發生了碰撞。」
據舊金山消防局（San Francisco Fire Department）稱，該人在軌道上死亡。一名BART發言人表示，不懷疑存在他殺嫌疑。當局未公布進一步細節。
BART表示，截至下午2時，24街/米慎站仍處於關閉狀態。該交通機構在警報中宣布，紅線在列治文（Richmond）站和密爾布瑞（Millbrae）站之間的運行已中斷。
截至下午2時，黃線正以有限運力運行；綠線在德利市（Daly City）站和Berryessa站之間暫停運行，以緩解該區域的列車交通壓力。藍線在都布林/布利桑頓（Dublin/Pleasanton）站和蒙哥馬利（Montgomery）站之間正常運行。
下午1時45分左右，一列開往密爾布瑞的列車被滯留了十分鐘，隨後司機表示該列車僅運行至Powell街站。
下午2時前不久，內河碼頭（Embarcadero）站站台上聚集了異常龐大且茫然無措的乘客人群，許多人來回踱步，焦急地翻看著手機。
當局表示，20日有人進入24街/米慎站的BART軌道區域後死亡，疑似與列車發生碰撞。此事件被列為重大醫療緊急狀況，因而造成舊金山線列車服務中斷。 舊金山線所有方向一度停駛，紅線在Richmond與Millbrae之間受阻，黃線僅有限運行，綠線在Daly City與Berryessa間暫停，藍線則維持正常運作。 BART發言人表示，暫時不懷疑有他殺嫌疑，舊金山消防局則證實該人在軌道上死亡，但官方尚未公布更多細節，24街/米慎站也在當日下午仍持續關閉。
精華 FAQ
當局表示，20日有人進入24街/米慎站的BART軌道區域後死亡，疑似與列車發生碰撞。此事件被列為重大醫療緊急狀況，因而造成舊金山線列車服務中斷。
舊金山線所有方向一度停駛，紅線在Richmond與Millbrae之間受阻，黃線僅有限運行，綠線在Daly City與Berryessa間暫停，藍線則維持正常運作。
BART發言人表示，暫時不懷疑有他殺嫌疑，舊金山消防局則證實該人在軌道上死亡，但官方尚未公布更多細節，24街/米慎站也在當日下午仍持續關閉。
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