前沙加緬度縣地檢長、現任刑事司法法律基金會總裁暨執行長舒伯特（Anne Marie Schubert），接受本報專訪，質疑紐森大規模減刑未逐案審查，並呼籲民眾重視。（翻攝自CJLF網站）

AI摘要 文章摘要整理： 紐森擬將548名死刑犯改判不得假釋終身監禁，引發前檢長舒伯特等人批評程序失當，並以受害者案件為例向加州最高法院提起法律挑戰。

州長紐森 （Gavin Newsom）卸任前60天，宣布擬將全州548名死刑犯改為不得假釋的終身監禁，引發爭議。前沙加緬度縣地檢長舒伯特（Anne Marie Schubert）接受本報專訪時，質疑紐森未逐案審查就大規模減刑，認為州長濫用減刑權力。她並重提1979年華裔 孕婦命案，強調不應忽略個案事實與受害者。

擁有逾30年檢察官經驗的舒伯特，曾參與偵破「金州殺手案」（Golden State Killer），也是2024年加州 36號提案支持陣營共同主席，推動加強打擊累犯竊盜及毒品犯罪。現任刑事司法法律基金會（CJLF）總裁暨執行長的她，近日聯合檢察官及受害者權益團體，向加州最高法院提出法律挑戰。

舒伯特指出，訴訟涉及三項問題。首先，地方檢察官未獲事先通知，無法提供案件資訊或通知受害者家屬。她說，前州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）曾在卸任前為罪犯減刑，引發加州議會立法要求事先通知檢察官，以保障受害者權益。

其次，她質疑紐森未逐案審查，「如果不了解每個案件的事實與背景，又如何行使這項權力？」第三，訴訟方聲稱州長依據的犯罪紀錄摘要存在錯誤，卻缺乏時間核查。她透露，已有來自逾20個縣的檢察官及30多個謀殺案受害者家庭參與法律行動。

談到難忘案件，舒伯特提起1979年4月沙加緬度華裔孕婦命案。當時29歲的華裔朱姓女子（Eva Chu）懷孕七個月，另有一名兩歲女兒，卻在白天遭綁架、性侵並勒斃，腹中胎兒也不幸喪生。

多年後，調查人員透過DNA鎖定兇手阿瓜約（Joseph Moreno Aguayo），法院最終判處死刑。曾參與偵破此案的舒伯特指出，阿瓜約有多項前科。據過往報導，他曾毆打女友，並將她留在烈日下的汽車後車廂，因相關暴力犯罪入獄。經查州長公布的548人擬減刑名單，阿瓜約也在其中。

舒伯特曾於2022年邀請倖存女兒Dana Chu在Podcast分享悲劇對家庭數十年的影響。她指出，死刑犯涉及殺害兒童、連續殺人、校園槍擊等重大案件，各案背景不同，凸顯逐案審查的重要性。

紐森方面則主張，死刑存在不可逆的司法錯判風險，減刑基於道德及刑事司法理念。州長辦公室強調，548人不會獲釋，而是擬改為不得假釋的終身監禁，仍須完成法律程序。

舒伯特強調，訴訟並非死刑存廢之爭，而是決策程序與權力界線。她質問：「如果這是道德上的決定，為什麼八年前不做？」她認為紐森選在卸任前60天大規模減刑，令檢察官及受害者家屬措手不及，估計涉及的被害者超過千人。

她表示，州長雖有廣泛減刑權，仍受憲法限制，「這不是蓋個橡皮圖章的事」。她呼籲民眾關注事件發展，了解重大犯罪案件，並分享相關報導與受害者故事，讓更多人了解。