VotersAI團隊創辦人暨執行長Chandra Wagh（右一）和共同創辦人Sunny Sun（左一），與本次地方選舉當選人合影。中間分別為都布林市長胡欣及阿拉米達縣水區董事邵陽。(記者王湘涵╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 2026年期中選舉中，AI正被競選團隊用來分析選民資料、發送簡訊與管理拜票流程，提升溝通效率，但也伴隨隱私與個資保護爭議。

從挨家挨戶敲門、電話拜票，到透過人工智慧分析選民資料，2026年期中選舉，AI逐漸成為競選團隊的新助手。新時代候選人不只要知道選民住在哪裡，還得了解他們使用什麼媒體、熟悉哪種語言，才能更有效地接觸不同選民。

哥倫比亞廣播公司（CBS）10月底報導，一家政治顧問公司今年透過AI發出逾300萬則競選簡訊，促成超過3萬5000次選民對話；英國衛報分析指出，自2020年以來，聯邦候選人及競選組織向AI技術供應商申報的支出累計至少達1700萬元。

這股趨勢也吹進矽谷。佛利蒙新創公司VotersAI今年3月推出AI競選管理平台，整合選民資料分析、數位宣傳及拜票行程管理等功能。創辦人瓦格（Chandra Wagh）曾於2024年參選佛利蒙市議員，對地方選戰並不陌生。

VotersAI指出，傳統競選團隊常面臨選民資料不完整、宣傳工具分散等問題，從選民名冊、電話、簡訊到社群宣傳，往往需要使用多套工具。公司希望透過AI整合相關工作，簡化競選團隊的工作流程。

VotersAI共同創辦人Sunny Sun表示，過去候選人主要透過電視、報紙及逐戶拜訪宣傳政見，如今選民接收資訊的習慣已改變，尤其部分年輕選民習慣透過社群媒體取得訊息，若不了解選區組成或不熟悉數位宣傳，可能投入大量資源，卻未必能接觸到希望溝通的選民。

據VotersAI介紹，系統可整合選區資料，協助競選團隊分析選民年齡、職業、語言背景及可能的政黨傾向等資訊，協助候選人調整宣傳及拜票策略。例如，同樣一項政見，面對年輕選民可轉換成簡短的社群內容；面對不同語言背景的居民，則能透過AI翻譯，讓政見更容易被理解。

此外，數位科技也成為傳統逐戶拜票的助力。VotersAI推出的Canvasser應用程式，提供地圖、拜訪路線及聯繫紀錄等功能，讓競選團隊掌握各戶拜訪情況與工作進度，將傳統仰賴紙本名單的逐戶拜票工作數位化。

不過，AI分析選民年齡、職業甚至政治傾向，也可能引發個人隱私疑慮。Sunny表示，即使是公開取得的資料，也不能任意使用，必須注意個資保護，並尊重選民不願接收競選訊息的選擇。

他強調，AI只是競選團隊幕後的助手，能減少繁瑣工作，讓候選人有更多時間走進社區、傾聽居民，但候選人與選民之間的信任，仍須靠自己建立。

佛利蒙新創公司VotersAI推出AI競選管理平台，展示看板以「選戰遊戲規則已改變」（The Campaign Game Has Changed）為標語，發表活動吸引多位政界人士到場共襄盛舉。（VotersAI提供）