競選新助手 AI大數據改寫候選人拜票術 減少繁瑣工作
2026年期中選舉中，AI正被競選團隊用來分析選民資料、發送簡訊與管理拜票流程，提升溝通效率，但也伴隨隱私與個資保護爭議。
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2026年期中選舉中，AI正被競選團隊用來分析選民資料、發送簡訊與管理拜票流程，提升溝通效率，但也伴隨隱私與個資保護爭議。
從挨家挨戶敲門、電話拜票，到透過人工智慧分析選民資料，2026年期中選舉，AI逐漸成為競選團隊的新助手。新時代候選人不只要知道選民住在哪裡，還得了解他們使用什麼媒體、熟悉哪種語言，才能更有效地接觸不同選民。
哥倫比亞廣播公司（CBS）10月底報導，一家政治顧問公司今年透過AI發出逾300萬則競選簡訊，促成超過3萬5000次選民對話；英國衛報分析指出，自2020年以來，聯邦候選人及競選組織向AI技術供應商申報的支出累計至少達1700萬元。
這股趨勢也吹進矽谷。佛利蒙新創公司VotersAI今年3月推出AI競選管理平台，整合選民資料分析、數位宣傳及拜票行程管理等功能。創辦人瓦格（Chandra Wagh）曾於2024年參選佛利蒙市議員，對地方選戰並不陌生。
VotersAI指出，傳統競選團隊常面臨選民資料不完整、宣傳工具分散等問題，從選民名冊、電話、簡訊到社群宣傳，往往需要使用多套工具。公司希望透過AI整合相關工作，簡化競選團隊的工作流程。
VotersAI共同創辦人Sunny Sun表示，過去候選人主要透過電視、報紙及逐戶拜訪宣傳政見，如今選民接收資訊的習慣已改變，尤其部分年輕選民習慣透過社群媒體取得訊息，若不了解選區組成或不熟悉數位宣傳，可能投入大量資源，卻未必能接觸到希望溝通的選民。
據VotersAI介紹，系統可整合選區資料，協助競選團隊分析選民年齡、職業、語言背景及可能的政黨傾向等資訊，協助候選人調整宣傳及拜票策略。例如，同樣一項政見，面對年輕選民可轉換成簡短的社群內容；面對不同語言背景的居民，則能透過AI翻譯，讓政見更容易被理解。
此外，數位科技也成為傳統逐戶拜票的助力。VotersAI推出的Canvasser應用程式，提供地圖、拜訪路線及聯繫紀錄等功能，讓競選團隊掌握各戶拜訪情況與工作進度，將傳統仰賴紙本名單的逐戶拜票工作數位化。
不過，AI分析選民年齡、職業甚至政治傾向，也可能引發個人隱私疑慮。Sunny表示，即使是公開取得的資料，也不能任意使用，必須注意個資保護，並尊重選民不願接收競選訊息的選擇。
他強調，AI只是競選團隊幕後的助手，能減少繁瑣工作，讓候選人有更多時間走進社區、傾聽居民，但候選人與選民之間的信任，仍須靠自己建立。
AI主要用來整合選民資料、分析年齡與語言背景、發送競選簡訊，並管理拜票路線與聯繫紀錄，讓團隊減少重複與繁瑣的人工作業。 VotersAI把選民名冊、數位宣傳、電話與簡訊工具整合在同一平台，還能依選區特性調整內容，並以Canvasser應用程式數位化逐戶拜票流程。 因為AI會分析選民年齡、職業甚至政治傾向，若資料使用不當，可能侵犯隱私；因此即使是公開資料，也必須遵守個資保護與尊重拒收訊息的選擇。
精華 FAQ
AI主要用來整合選民資料、分析年齡與語言背景、發送競選簡訊，並管理拜票路線與聯繫紀錄，讓團隊減少重複與繁瑣的人工作業。
VotersAI把選民名冊、數位宣傳、電話與簡訊工具整合在同一平台，還能依選區特性調整內容，並以Canvasser應用程式數位化逐戶拜票流程。
因為AI會分析選民年齡、職業甚至政治傾向，若資料使用不當，可能侵犯隱私；因此即使是公開資料，也必須遵守個資保護與尊重拒收訊息的選擇。
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