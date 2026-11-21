沙加緬度縣一對母女因DNA鑑定確認受害者身分而被捕。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 4年前在普萊賽縣發現的人類頭顱近日確認身分，死者是73歲的菲茨莫里斯；警方隨後逮捕其妻女，並指她們涉嫌謀殺及冒領其福利金。

據「信使報」（Mercury News）報導，四年前在內華達山脈山麓（Sierra Nevada）一名遛狗者發現了一具人類頭顱，現在，受害者的妻子和女兒因涉嫌殺害他而被捕。

普萊賽縣（Placer County）警長吳（音譯，Wayne Woo）於18日宣布此案的重大突破。他表示，直到最近，調查人員才確定了該男子的身分，他名叫小菲茨莫里斯（Paul Wesley Fitzmaurice Jr.），是一名退休 的州政府雇員，生前居住在柑橘崗（Citrus Heights），遇害時年齡為73歲。

這顆頭顱被發現時裝在一個垃圾袋裡，位於Foresthill附近一個林木茂密的住宅區Todd Valley Estates的一條路邊。2022年9月28日發現頭顱的消息，當時被該地區肆虐的「蚊子山火」（Mosquito Fire）災情報導所掩蓋。其餘遺骸尚未被發現。

菲茨莫里斯從未被報失蹤，據報導，他的妻子和女兒曾向他人表示他仍住在郊區的家中。「格溫和瑪麗一直向親友偽裝成他依然在世，」 吳在新聞發布會上表示。據稱，她們暗示他變得不願與人來往，有時會一連幾天不見蹤影。

吳表示，2024年，遺骸的DNA證據被送至私人家譜實驗室Othram，並確認了一位「潛在的遠親」。這一匹配結果，最終將調查人員引向了柑橘崗的那處住宅，菲茨莫里斯曾與妻子和女兒居住於此。

現年45歲的瑪麗·菲茨莫里斯（Mary Fitzmaurice）因涉嫌謀殺，17日被捕。她的母親、75歲的喬治亞·「格溫」·菲茨莫里斯（Georgia 「Gwenn」 Fitzmaurice）則因涉嫌從犯被捕。

警長表示不會對作案動機進行揣測。他補充說，菲茨莫里斯家的這兩名女性一直在使用這名失蹤男子的社會安全金（Social Security）和加州公務員退休系統（CalPERS）的養老金。

吳還表示，他無法說明菲茨莫里斯是如何或在哪裡遇害的，也無法確定頭顱是否是在野火爆發前就被丟棄的。托德谷位於柑橘崗東北方向約35英里處，沿80號州際公路而行。