台裔Google（谷歌）工程師陳先生說，水燈符合台北市長候選人沈伯洋的「洋流」競選主題，希望藉由活動，從海外傳遞祝福。（作者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西水燈節匯聚數千盞環保LED水燈，台裔Google工程師陳先生特別繪製「洋流號」支持沈伯洋，讓海外祝福與僑胞情感在湖面燈海中交會。

聖荷西 阿爾馬登湖公園（Almaden Lake Park）11月14、15日舉行「水燈節」（San Jose Water Lantern Festival），湖面上漂著數千盞水燈，象徵「希望、愛、療癒與社群連結」，不過其中有一盞水燈上面居然畫著「洋流」。「洋流號」作者、台裔Google （谷歌 ）工程師陳先生說，水燈節活動符合台北市長候選人沈伯洋的「洋流」競選主題，希望藉由活動，從海外傳遞祝福。

陳先生說，他們一群朋友一起參加聖荷西水燈節，每個人的水燈上面都可以自己發揮，寫下祝福的話，其實他第一個畫的是「Go Jensen」，希望輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳能重新掌舵輝達，接下來又想到台北市長選舉在即，所以畫了一個支持沈伯洋的圖案，剛好水燈又很符合沈伯洋「洋流」的競選主題。

11月14、15日剛好台北也有熱鬧的競選活動，淡水河上也有許多民眾自發性包船的洋流號，有僑胞說，同一天就看到有台灣人在水燈節上漂放「洋流號」，覺得很感動。

台裔僑胞Irene Lu說，雖然她自己無法回去投票，但謝謝沈伯洋讓台北人重新看見城市的美好未來，期待他可以選上台北市長，上任後帶著大家一步步實現改革，讓台北更好。

聖荷西水燈節是由美國活動公司策畫的現代巡迴文化活動，活動靈感汲取自亞洲古老的放水燈習俗，自2017起，每年定期在阿爾馬登湖公園舉辦，活動引用中華文化，如中元節放水燈祈福，以及東南亞如泰國素可泰王朝水燈節等傳統元素，讓參與者在現代化嘉年華氛圍中釋放壓力並寄託心願。

活動現場不僅匯集多輛特色美食餐車、現場音樂演出與親子尋寶遊戲，重頭戲是傍晚日落時分登場，數千名參與者將親手繪製、寫滿祝福與心願的環保LED水燈緩緩放入湖中，點點燈火隨波搖曳，將平靜的湖面點綴成一片璀璨星海，為秋季的聖荷西夜空留下浪漫且療癒的畫面。

首次參與的民眾林太太也說，第一次帶著孩子參加水燈節，由孩子直接畫上想畫的圖案，相當有意思。

台裔Google（谷歌）工程師陳先生說，水燈符合台北市長候選人沈伯洋的「洋流」競選主題，希望藉由活動，從海外傳遞祝福。（作者提供）