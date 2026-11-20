Chipotle推出的這款偷帶卷餅進影院連帽衫在數小時內便售罄。（Chipotle官網）

AI摘要 文章摘要整理： Chipotle推出可藏捲餅的「Sneak It In」連帽衫後迅速售罄，憑藉趣味設計與免費主菜券引發搶購，二手價也隨之翻倍。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Chipotle 推出的一款專為幫助顧客將捲餅「偷偷帶進去」（Sneak It In）電影院 而設計的連帽衫已經售罄。

這家快餐連鎖店售價53元的「Sneak It In」連帽衫於18 日(周三)首次亮相，其設計包含一個隱藏的保溫口袋，專為盛放捲餅並保持其溫度而設。連帽衫還配有一個用於存放餐巾紙的獨立口袋，並附贈一張免費主菜券。

截至上午9時30分，這款連帽衫在Chipotle的商品網站上已售罄，網站現顯示一條信息，感謝顧客「偷偷帶進去」。

這使得這款限量版連帽衫湧入二手市場，目前標價約為原價的兩倍。

Chipotle於16日（周一）宣布推出這款連帽衫，稱其靈感來源於那些早已將Chipotle食物帶入電影院的顧客。該公司援引了一項YouGov調查，其中63%的美國人表示他們曾將食物或飲料偷偷帶進電影院。

這款寬鬆款男女通用連帽衫共有三種顏色，其名稱也呼應了這一噱頭：黑色款名為「這裡沒什麼可看的」（Nothing To See Here Black），棕色款名為「這裡沒有墨西哥捲餅」（No Burrito Here Brown），灰色款名為「好東西在手」（Got the Goods Gray）。

Chipotle表示，帶拉鏈的隔熱口袋可容納一個墨西哥捲餅、一碗餐食、一份沙拉或幾份塔可（tacos）。產品頁面說明，其尺寸設計可容納一個墨西哥捲餅或幾份蘸醬和玉米片。

每件連帽衫還附贈一張免費主菜卡，可在美國和加拿大的參與活動Chipotle餐廳使用，有效期至2027年12月31日。

對於錯過發售的粉絲來說，仍有機會贏取一件。美國Chipotle獎勵計畫（Chipotle Rewards）會員可在11月22日（周日）之前參加另一項抽獎活動，獎品共有60件連帽衫。