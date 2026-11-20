山景城市議會交通委員會支持方案，將改造Castro Street與California Street交會路口。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 山景城市中心路口將拆除號誌改建無號誌圓環，並配合自行車道、行人設施與照明升級，但停車位減少及交通安全疑慮引發討論。

山景城計畫改造市中心一處重要路口，拆除現有交通號誌，改建成無號誌圓環，並增設受保護自行車道、改善行人穿越道及照明設施，工程預估耗資約170萬元。

根據聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，山景城市議會交通委員會9日一致支持這項方案，改造地點為Castro Street與California Street交會路口。這項工程是市府更大規模市中心改造計畫的一部分，目標是將Castro Street部分路段永久改為行人及自行車優先空間，禁止汽車通行。

California Street位於目前封閉汽車通行的Castro Street路段南端。現有路口設有交通圓環，以及供車輛和行人使用的交通號誌與斑馬線。Castro Street北端則以防撞柱及欄杆阻止車輛進入。現有圓環中央還設有一座污水管道人孔。

山景城市府資深土木工程師塞萬提斯（Joseph Cervantes）表示，新設計將取消交通號誌，改建為無號誌圓環，並增設受保護自行車道。自行車騎士可選擇直接沿圓環車道通過路口，也可使用自行車道及行人穿越道繞行。

其他改善項目包括增設高能見度行人穿越道、抬高的景觀分隔島、加強路口照明，以及在卡斯楚街入口設置更堅固的防撞柱。

不過，部分議員對圓環是否能真正改善交通安全提出疑問。市議員龜井（Ellen Kamei）關注自行車騎士與汽車共用圓環車道可能產生的風險，認為市府必須向居民清楚說明改造內容及交通動線。

停車位也是討論焦點之一。塞萬提斯表示，位於California Street756號前方的兩個停車位可能受到影響，市府仍在評估。另外，為設置裝卸及上下客區，California Street 800號前方的一個停車位也可能取消。他強調，設計目標是盡量減少停車位損失。