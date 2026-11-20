聖荷西周三降雨量打破記錄。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區遭強烈風暴與連日降雨侵襲，多處淹水並刷新紀錄，風暴遠離後氣溫將驟降，氣象局已針對多地發布低溫警報。

灣區 18日遭強烈風暴侵襲，多地出現淹水，並打破多項降雨紀錄。19日仍有一波強降雨帶通過灣區及中央海岸地區，降雨持續至下午甚至晚間，部分地區還有局部雷雨。氣象局也提醒，風暴過後夜間氣溫將明顯下降，部分地區可能接近冰點。

根據CBS News報導，國家氣象局19日上午指出，一道強降雨帶正經過灣區及中央海岸，上午仍持續帶來降雨，午後及晚間也有陣雨。近期曾發生野火的地區尤其需要注意突發性洪水風險。納巴縣2025年野火燒毀的區域，已發布突發洪水觀察通知，持續至19日下午。蒙特瑞縣大蘇爾（Big Sur）部分地區，因近期野火受災，同樣面臨突發洪水風險，洪水觀察通知也持續至19日下午。

這波風暴從18日清晨開始，強降雨造成灣區多處道路、商家及低窪地區淹水，部分地區交通受到影響，無人駕駛計程車Waymo也一度暫停灣區服務。

除了帶來淹水災情，18日的降雨量也創下多項紀錄。國家氣象局統計，聖荷西 當天降雨量則達2.04吋，打破1950年同日的降雨紀錄，同時也是聖荷西有紀錄以來11月降雨量第二高的單日。

隨著周中風暴逐漸遠離，灣區及中央海岸天氣將開始轉乾，但氣象局提醒，接下來夜間低溫可能成為另一項風險，部分地區氣溫將接近冰點。

氣象局已對北灣大部分地區、聖塔克拉拉縣東部山區，以及中央海岸內陸部分地區發布低溫天氣警報，生效時間為周五凌晨1時至上午8時，預測氣溫將降至華氏30多度的低至中段，約攝氏零下1度至2度。

周六凌晨1時至上午8時，另一波低溫警報將涵蓋上述地區，並擴及東灣。氣象局警告，低溫可能對弱勢族群造成危險，若長時間暴露在寒冷環境中，人類及動物都有可能發生失溫症。

當局提醒居民留意天氣變化，做好防寒準備，並特別注意老人、戶外工作者及寵物的保暖。