灣區18日暴雨來襲，東灣卡斯楚谷一戶住家的垃圾桶被強風吹倒，藍色回收桶橫躺路邊，回收物散落一地，沒想到下午整個桶子竟不翼而飛。（住戶提供）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區暴雨造成街道淹水、無人計程車受困，東灣一戶人家的回收桶竟被風雨沖走又迅速補送新桶，成了災情中的荒謬插曲。

灣區 18日遭強烈暴風雨襲擊，舊金山 市中心單日降雨量達2.64吋，創108年來11月18日降雨量新高。多處街道淹水，連高科技Waymo 無人計程車也被困在路中央，部分地區排水井蓋遭水流頂起，街頭竟冒出高達15呎的「噴泉」。不過，這場暴雨除了帶來災情，也鬧出不少令人哭笑不得的插曲，連平日乖乖站在路邊的垃圾桶，都上演一場意想不到的「漂流記」。

東灣卡斯楚谷一戶住戶的藍色回收桶，就在這場暴雨中上演離奇失蹤記。當天一早，住戶發現門口的垃圾桶被風吹倒，藍色回收桶橫躺路邊，回收物散落一地。由於當時垃圾尚未清運，居民便先將桶子扶正，等候清運車到來。

沒想到，下午準備出門收桶時，門口竟空空如也！原本擺放的位置，竟然不見「桶影」，左右張望也找不到蹤跡。這麼大一個桶子，怎麼會憑空消失？住戶百思不得其解，家人只好向清運公司通報，懷疑回收桶遭風雨沖走。

沒想到，失蹤的舊桶稍晚竟有了下落。住戶在相隔兩戶的地方，發現兩個藍色回收桶，原來是被一輛停在路邊的汽車擋住，才沒有繼續往前移動。住戶起初還懷疑是不是自家的，因為沿途也停著車輛。這麼大一個桶子，究竟如何一路穿過停放的汽車、漂到兩戶之外？大雨中沒有人親眼目睹，至今仍是個謎。

原以為找回舊桶，這場「漂流記」就此落幕，沒想到19日清晨，天色尚未亮起，住戶便聽見門外傳來機械操作聲響。等到早上出門，一個嶄新的藍色回收桶已獨自站在門口，成了悄悄前來報到的「新成員」；從通報遺失到新桶送達，竟然不到12小時，效率之高，讓住戶驚訝不已。

住戶通報回收桶遺失後，清運公司不到12小時便送來嶄新的藍色回收桶。19日一早，住戶出門就看見這位「新成員」獨自站在門口。（住戶提供）

原本以為回收桶「離家出走」，沒想到不但失而復得，還多了一個新夥伴。這場風雨意外讓家中的回收桶從一個變成兩個，加上原有的綠色和灰色垃圾桶，原本的「三兄弟」，一夜之間成了「四口之家」。

垃圾桶漂流記並非東灣獨有。根據舊金山標準報刊登的18日暴雨照片，舊金山外日落區的La Playa Street與Irving Street交口，一個藍色垃圾桶翻倒在淹水街道上，附近公寓還有兩名居民從樓上窗戶向外張望。同一場暴雨，東灣的垃圾桶離家出走後又多了新夥伴，舊金山的垃圾桶則直接上街「漂流」，成了暴雨中的另類街頭奇景。

原本離奇失蹤的藍色回收桶，在相隔兩戶的地方尋回，沒想到隔天又收到清運公司送來的新桶，讓家中的垃圾桶「三兄弟」一夜之間變成「四口之家」。（住戶提供）