AI摘要 文章摘要整理： 加州美國水務公司在聖馬丁西部供水系統驗出大腸桿菌，曾要求292戶煮沸飲水，雖已解除通知，但污染來源與通報時機仍引發居民疑慮。

加州 美國水務公司（California American Water，Cal Am）近日在莫干山和吉爾洛附近的聖馬丁西部地區的供水系統中檢測出大腸桿菌，一度對292戶用戶發布煮沸飲水通知，要求居民飲用前將自來水持續煮沸至少3分鐘。目前通知已解除，但污染源頭至今仍未查明。

根據Gilroy Dispatch的報導，Cal Am發言人斯特拉頓（Josh Stratton）表示，公司11月7日在Zone 1供水系統中檢測出大腸桿菌，當晚便向用戶發布警示。公司提醒，受污染的水可能導致疾病，嬰幼兒、年幼兒童、老年人及免疫系統較弱者面臨的健康風險尤其高。

當時，公司要求用戶在飲水、製作冰塊、刷牙、洗碗及準備食物前，必須先將自來水煮至持續沸騰，並維持至少三分鐘。至於洗澡、洗衣等其他日常用途，公司則表示仍可使用。

斯特拉頓說，公司在發現細菌後立即開始對供水系統加氯消毒，但由於必須控制氯的添加量，讓消毒水逐步覆蓋整個供水系統，因此需要數天時間。公司期間持續進行水質檢測，直到連續兩天的檢測結果均未發現大腸桿菌，才於11月12日解除煮沸飲水通知。

他說，供水系統目前仍會維持加氯消毒，公司也將繼續檢測水質，以確保飲水安全。不過，污染究竟從何而來，目前仍沒有答案。「我們現在不想做任何猜測，還不知道原因，仍會繼續調查。」

這起事件也引起當地居民對供水安全及通知時效的質疑。住在聖馬丁切斯特大道的居民亨德里克（Gregory Hendrick）表示，他約在3日或4日開始出現嘔吐、腹瀉等症狀，持續約一周。他說，附近也有多名鄰居在同一時期出現類似不適，但目前並無證據證實這些症狀與供水污染有直接關係。

他也質疑公司通知居民的時間。亨德里克說，自己直到11月10日才收到污染警示，比公司所稱的11月7日通知時間晚了三天，當時他已經生病約一周。即使煮沸飲水通知已經解除，他仍不敢再次飲用自來水。