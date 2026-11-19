迪烏在咖啡館中偷拍的電腦螢幕照片。(司法部提供)

AI摘要 文章摘要整理： 美國司法部指控俄羅斯男子迪烏監視並跟蹤矽谷國防科技公司員工，替俄方蒐集情報，並因非法入境、偽造文件與外國代理人相關罪名遭起訴。

美國政府控告一名男子在監視跟蹤矽谷 一家國防科技公司的員工，並且懷疑他是俄羅斯 政府的代理人。

美聯社報導，司法部18日表示，一名俄羅斯男子被控跟蹤一家矽谷科技與國防公司的員工，以收集情報。檢方稱，該名男子受命於俄羅斯政府。根據聯調局FBI的文件，被告迪烏（Igor D′iu）的任務是收集這家公司的活動信息，因為這家公司正在向烏克蘭提供武器，以應對烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭。

美國官員稱，迪烏受其上級指示，前往該公司位於北加州辦公室附近的一家咖啡館，辨認員工身分，並在他們工作時拍攝其筆記型電腦螢幕。他們還表示，迪烏收集了公司員工的家庭住址和個人資訊，有時甚至開車跟蹤他們離開辦公室。

起訴文件中並未提及該公司名稱。目前尚不清楚迪烏的指示來自何處，但文件稱他在加密通訊平台Telegram上的聯絡人告訴他，他是在為「祖國」效力。該文件還稱，所謂的計畫具有俄羅斯情報機構秘密行動的特徵，該機構經常依靠代理人進行目標的情報收集。

司法部稱，這起間諜活動發生在迪烏非法入境美國後不久。迪烏是俄羅斯公民，今年夏天他非法入境美國，沒有任何有效或已獲批准的簽證。檢方稱，他今年6月從土耳其到達墨西哥，並在一個Facebook群組頁面上用俄語發帖，找人幫助他進入美國。

司法部表示，沒有迪烏入境美國的官方紀錄，但他曾在網路上搜尋外國人如何可以在巴洛阿圖租車，以及如何從巴洛阿圖搭乘火車前往洛杉磯的資訊。

迪烏於10月30日被捕，目前仍被拘留。當局稱，執法人員搜查了迪烏位於東巴洛阿圖的住所，發現了1.8萬元現金、兩本俄羅斯護照、筆記型電腦、iPhone手機和無線網路設備，以及一本筆記本，筆記本上記錄著該公司部分員工的住址、詳細個人資料和工作經歷。

18日公布並提交給加州北區聯邦地區法院的大陪審團起訴書包含多項指控，包括串謀充當外國政府代理人、跨州跟蹤騷擾以及使用偽造文件進行欺詐。當局稱，他使用這些偽造文件是為了隱瞞自己的真實姓名。他將於11月24日首度出庭。