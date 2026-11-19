亞馬遜預計在聖荷西新建一個配送中心，取代現有的工業用地，並創造數百個永久就業機會。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜在聖荷西南七街新建配送中心計畫已獲核准，將取代舊工業建築並帶來逾350個工作機會，同時導入太陽能與電動車充電設施。

亞馬遜 (Amazon )公司表示，預計在聖荷西 新建一個配送中心，取代現有的工業用地，並創造數百個永久就業機會。

根據市政廳的文件，城市規畫人員周三最終批准了位於南七街1605號的新設施項目。該地塊占地17.8畝，亞馬遜於2020年以5930萬元的價格購買。

該項目計畫取代幾座老舊的工業建築，並為當地居民創造就業機會。亞馬遜高級經濟發展經理馬杜里-威廉斯（Stephen Maduli-Williams）在城市規畫人員的聽證會上說：「該設施本身將創造150多個就業崗位，此外還將提供200多個送貨司機崗位，總計超過350個就業崗位。」

除了永久性就業機會外，該項目預計還將創造數量不詳的建築工作崗位，用於配送中心的建設。「這個計畫有望對社區產生非常積極的影響，」工會代表羅德里格斯（Orlando Rodriguez）在聽證會上說。

城市規畫文件顯示，近年來，亞馬遜開始推進在南七街和East Alma Avenue交匯處建設「最後一哩」配送站的計畫，配送站總面積將達10萬6800平方呎。

城市文件顯示，大型拖車將把包裹從不同的物流中心和分類中心運送到該配送站，然後重新分類，最後由貨車進行配送。預計這些大型卡車每天午夜至早上7時之間抵達該配送站。文件顯示，「該項目預計將全天候運營，以支持上午10時至晚上9時30分之間向客戶配送包裹。」

亞馬遜配送站是這家科技公司旨在更快捷服務客戶的新興策略的一部分。「亞馬遜建設配送站的最終目標是拉近與客戶的距離，」馬杜利-威廉姆斯說道，「客戶將能夠更快地收到包裹。」

總部位於西雅圖的亞馬遜也表示，新的配送站將採用綠色營運模式。「該配送站將配備太陽能和電動車充電設施，」馬杜利-威廉姆斯說，「亞馬遜正在積極推進配送車隊的電氣化。」

目前尚不清楚具體的開工和竣工時間表。亞馬遜告訴城市規畫人員，他們認為這個電商中心將提升該地塊的現有狀況。「它將使一塊閒置的土地重新煥發生機，」馬杜里-威廉姆斯說，「亞馬遜希望繼續成為聖荷西的好鄰居和好夥伴。」