克里斯潘表示，海水可能滲入電池組，損壞儲存能量的電芯，引發「熱失控」，導致電池急遽升溫，甚至起火。（取自羅偉Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山暴雨造成積水，消防單位提醒電動車若涉入含海水路段，鋰電池可能在數小時或數日後熱失控起火，汽油車也可能因深水受損報廢。

舊金山 灣區18日遭暴雨侵襲，市區多處街道被淹，不少通勤司機選擇強行涉水通過。市消防官員提醒，開車穿越積水路段本就危險，若涉水處含有海水，風險更高，電動車 尤其需要注意。配備鋰離子電池的車輛涉海水後，即使當下看似正常，仍可能在數小時甚至數日後起火。

舊金山消防局長克里斯潘（Dean Crispen）17日與市長羅偉 共同拍攝社群媒體影片，提醒電動車涉水後，可能隔了「數小時或數日」才起火。克里斯潘表示，海水可能滲入電池組，損壞儲存能量的電芯，引發「熱失控」，導致電池急遽升溫，甚至起火。使用鋰離子電池的電動滑板車、電動自行車及電動平衡車，也面臨類似風險。

蘇沙利度（Sausalito）汽車技師希利（David Healey）以吹風機落水作比喻，形容設備接觸淡水與鹽水後，可能產生截然不同的後果。

消防局新聞官、消防隊長艾爾斯（Jack Ayers）也說：「水滲入電池艙確實需要時間。」因此，車主可能已經返家，甚至就寢後，車輛才突然起火。

據該市統計，舊金山保有至少3萬輛電車，佔全市機動車總量的7%，其中約20.7%的屋主擁有至少一輛電車。

消防局呼籲，電動車主若懷疑曾駛經含有海水的積水路段，應將車輛停在街上，並交由原廠服務中心檢查電池。

特斯拉提出更進一步的建議：車輛若曾被水淹沒，應「視同發生過事故」處理，並與易燃物保持至少50呎距離。

汽車技師希利表示，保險公司經常將遭海水損壞的汽車判定為「全損」，意味著修復成本可能高於購買另一輛車的費用。

數年前，希利位於蘇沙利度的修車廠遭水淹。他的一輛電動自行車接觸海水後，他立即將車搬到拖車上，但仍來不及阻止電池起火。

「它開始像羅馬燭光煙火一樣噴射，」他說，「火焰朝四面八方噴出，就是因為裡面的鋰電池起火了。」

舊金山可供租借的Spin與Lime電動滑板車，以及市內常見的Lyft電動自行車，均使用鋰離子電池。

汽油車同樣無法倖免。諾瓦度（Novato）Steve′s Auto Care修車廠老闆萊特（Steve Lite）指出，二至三呎深的積水也可能讓汽油車報廢。水若經由空氣濾清器進入引擎，可能造成嚴重損壞，維修費最高可達1萬5000元，甚至導致車輛全損。

萊特說：「一般的判斷原則是，如果積水會淹過一半車輪，就已經太深了。」

艾爾斯強調，無論是哪一種積水，開車涉水都是「危險行為」，車輛不僅可能受損，也可能被水流沖走。