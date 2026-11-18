PG&E報告稱在加州各地裁員，其中包括灣區125人。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： PG&E依州監管通知在加州多地裁員數百人，灣區共125人受影響，屋崙裁減最重；公司則表示此舉是為控成本、簡化營運並應對電費壓力。

舊金山紀事報報導，根據向州監管機構提交的一批通知，太平洋瓦電公司（PG&E）已在加州 各地裁減了數百名員工，其中包括灣區 地區的125人。

此次裁員 涉及PG&E的65個地點，其中屋崙（奧克蘭）的設施裁員人數最多。

一份通知顯示，PG&E位於Lakeside Dr. 300號的辦公點有73名員工將被永久裁員，另一份通知則顯示其Oakport街辦公點有兩名員工被裁。這些通知均將11月2日列為生效日期。

「電費負擔能力是我們的客戶面臨的最重大挑戰之一，PG&E正通過多種方式應對這一挑戰，包括控制成本和簡化運營流程，」該公司周二（17日）聲明，「近期，PG&E宣布的裁員計畫影響範圍不足員工總數的1%。涉及組織架構的更廣泛調整旨在將決策權下放至一線團隊，那裡是大部分工作開展之處，也是為客戶創造價值的核心所在。」

今年9月，PG&E宣布進行戰略審查，並表示計畫推遲原定於2027年進行的約20億元投資，以降低融資成本。

除屋崙外，裁員還分散在整個灣區各地。文件顯示，聖拉蒙市有15名員工被裁，其中11人位於Bollinger Canyon路辦公點，四人位於聖拉蒙市的另一處設施。丹維爾、康柯德、安蒂奧克和灣岬（Bay Point）等地也有裁員。

灣區其他裁員通知包括利佛摩、佛利蒙和都布林，以及舊金山一人、聖荷西（San Jose）兩人、庫比蒂諾兩人。文件中還列出了聖馬刁縣、納巴縣、蘇拉諾縣和蘇諾瑪縣的裁員情況。

沙加緬度縣占已報告裁員總數的15人，普萊賽縣（Placer County）有13人，佛萊斯諾縣有11人，聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）有九人，宇洛縣（Yolo）和蘇拉諾縣各有八人。

其他裁員通知散見於PG&E的服務區域內。

該公司10月曾表示，正按計畫實現此前宣布的目標，即將非燃料營運和維護成本削減2%至4%。