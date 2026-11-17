舊金山「貧窮千禧世代」不避諱分享他們在昂貴的舊金山每月的預算和生活方式。示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 一對在舊金山生活的夫妻透過Instagram記錄節儉日常，分享搬家、預算與省錢技巧，成為關注30多歲族群消費與生活選擇的熱門案例。

32歲的芬利（Bianca Finley）和36歲的楚伊特（Chris Truitt）在Instagram上開了一個名為「貧窮千禧世代」（The Poor Millennials）的帳戶，記錄他們在生活上如何撙節開支，已累積了一票粉絲。

SFGate報導，這對夫婦和他們四歲的女兒先前住在舊金山 諾伊谷（Noe Valley）一間月租4017元的兩房公寓，現在搬到田德隆區（Tenderloin ）一間面積僅300平方呎的套房。

芬利在第一篇貼文中說：「我們沒有破產，也沒發大財。我們正處於一邊努力擺脫困境、一邊努力發展事業的進退兩難階段，但我們想要在生活方式的選擇上擁有更大的自主權。」

這對目前年薪加起來為15萬3600元的夫婦表示，他們現在的目標是還清信用卡債務。

芬利和楚伊特相識於約書亞樹國家公園（Joshua Tree）一家酒吧，當時楚伊特在附近一家度假村工作。楚伊特後來到舊金山探望芬利，並在知名主廚陳繼錕（George Chen）的餐廳Eight Tables獲得工作機會。夫婦兩人都在餐飲界奮鬥，最終進入葡萄酒行業。

SFGate記者表示，芬利和楚伊特現在居住的套房感覺出乎意料寬敞，夫婦兩人也分享了他們如何節省空間的妙招。例如，他們每晚都會將客廳的沙發展開成一張加大雙人床、牆邊擺放著酒箱作為儲物空間、洗衣籃藏在一張舒適的長椅裡等。

有關注這對夫婦的人可能會發現，他們打扮光鮮亮麗，有著網紅般的外表，但他們毫不掩飾向網友們公開他們每個月的預算與支出。例如，8月份他們在食品雜貨上花了1050元，汽車相關費用為669.35元，還償還了信用卡債2000元。

此外，芬利和楚伊特還透過舊金山提供的「全民早期教育」計畫（Early Learning For All）省下可觀的托兒費。

SFGate稱，「貧窮千禧世代」是一個有趣的窗口，可以讓人們了解30多歲的人如何花錢和不花錢。不過，對愛吹毛求疵的人來說，很容易就能挑出「貧窮千禧世代」預算清單上的毛病，例如300元的健身房會員費、在農夫市場買昂貴產品和前往高級超市Mollie Stone's購物。