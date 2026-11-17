加州檢察長邦塔對OpenAI提起訴訟，稱該公司對其人工智慧模型失去控制超過80次，尋求法院下令該公司停止這類違法行為並處以民事罰款。(加州檢察長官網)

AI摘要 文章摘要整理： 加州檢察長邦塔控告OpenAI多次失控、危及網路安全，並稱其阻撓調查；案件聚焦代理程式入侵Hugging Face事件，要求法院制止違法並罰款。

加州 檢察長邦塔對OpenAI 提起訴訟，稱該公司對其人工智慧 模型失去控制超過80次，而且這只是危險冰山的一角。

聖荷西信使報報導，加州政府16日提起的訴訟，是以7月備受矚目的事件開篇：OpenAI的「代理」（agent，即為完成任務而開發的自主機器人）突破控制，入侵了人工智慧開發公司Hugging Face的系統。

根據加州檢察長辦公室在舊金山縣高等法院提起的訴訟，這只是危險冰山的一角。但OpenAI發言人普薩特里（Drew Pusateri）表示，自Hugging Face事件以來，該公司已「進行廣泛而透明的工作，以了解並解決」背後的人工智慧行為問題。

普薩特里說 ︰「這項訴訟似乎針對的是OpenAI，而所有主要的AI實驗室都已指出存在同樣的問題，」OpenAI已經並將繼續與檢察長辦公室進行建設性溝通，分享信息，並為整個行業推進強有力的、切實可行的安全標準。

然而該訴訟聲稱，OpenAI「阻撓了檢察長對這些事件的調查，包括拒絕提供該公司已知的全部事件的詳細信息。」訴訟還指控OpenAI「持續阻撓」調查其失控行為的後果，並拒絕提出解決方案。

「他們讓我們所有人都處於危險之中，」檢察長邦塔在宣布提起訴訟的新聞發布會上說道，OpenAI建構了危險的模型，OpenAI在缺乏充分監控和控制的情況下測試了這些模型，OpenAI未能控制住這些模型。有些人甚至會說，OpenAI「將利潤置於人命之上」。

該訴訟指控OpenAI存在不正當競爭行為，並稱其行為構成公共妨害，同時尋求法院下令停止上述違法行為並處以民事罰款。訴訟稱，使用或依賴聯網電腦系統的普通民眾、政府機構和企業「不應被迫採取措施並承擔保護自身免受人工智慧公司不安全實驗所帶來的風險的成本」。

儘管圍繞人工智慧的爭論大多集中在其可能毀滅人類的所謂潛力上，但加州的這起訴訟凸顯了更為迫在眉睫的威脅：OpenAI和其他公司開發的人工智慧程式，有能力突破為保護電腦系統免受網路攻擊而設置的防禦措施。OpenAI的模型擁有先進的網路安全能力，能夠發現電腦網路中的新型漏洞，迅速突破防禦，並自主發動網路攻擊。