舊金山部分市民反對金門公園收費停車，截至16日上午，Change.org上的請願活動已收集到2800個簽名。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山擬自明年1月1日起對金門公園路邊停車收費，居民不滿並發起請願，但市府與支持者主張此舉可紓解車位壅塞並補足公園財政缺口。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，隨著金門公園（Golden Gate Park）路邊停車位收費明年1月1日實施日期的臨近，居民們紛紛表達了不滿。有的常規遊客表示可能會乾脆不去金門公園，轉而選擇更近的地方。

市政府官員去年批准了新的停車費標準，希望這些收入能幫助緩解公園康樂管理局的財政赤字，該赤字到2027年將激增至1500萬元。官員們表示，若無這筆資金，將不得不實施大規模削減，包括取消衛生間管理員、縮短休閒中心開放時間、關閉游泳池，以及削減從運動場維護、保潔服務到夏令營等各項開支。

停車收費每天上午9時至晚上1時點執行，費率將根據需求浮動，每小時1.25至4元不等。公園遊客可通過手機停車應用或25個自助繳費亭之一繳費。

「如果停車都要收費，我幹嘛還要出門？」日落區居民蒂姆（Tim）說，「找停車位的花費比在鎮上做任何事情都貴。」

另一位日落區居民余先生（Triston Yee）表示，他每周大約去公園一次，特別是有客人來訪時。他認為公園不應該是一個讓人為停車計費器或高額罰款而憂心忡忡的地方。「這裡本該是人們可以盡情享受、放鬆身心的場所，」余說，「這是大自然。我覺得這裡應該免費。」

金門公園政策的這一變化，源於舊金山市多年來圍繞公共空間與汽車問題時而激烈的爭論，包括從將汽車趕出JFK Drive和Upper Great Highway，到州法律取消人行橫道附近的街邊停車位。但人們對停車費的不滿是否會演變成像大公路事件那樣爭議重重的議題，仍有待觀察。

事實上，截至16日上午，Change.org上要求停止公園內停車收費的請願書已收集到2800個簽名。

但也有人認為，收費停車是一項必要的變革。帕姆（Robin Pam）是倡導街道安全的組織「舊金山兒童安全」（Kid Safe SF）的聯合創始人，她表示，收費將有助於緩解停車擁堵，讓需要駕車的人更容易找到車位，而所得收入將有助於維持休閒項目和公園維護。

溫和派政治團體「Grow SF」的聯合創始人巴西奧（Steven Bacio）贊同，認為停車通常不應免費。「當停車免費時，人們就會盡可能多地占用停車位，無論是多輛車前往同一地點，還是一輛車整日停在那裡，都沒有任何阻礙，」他說，「對於那些為找車位而苦惱的人來說，他們應該支持對停車位進行合理定價。」