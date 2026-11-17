槍擊案發生前兩周，Walgreens要求北加州門市的Kingdom安保攔阻竊賊。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 24歲跨性別男子Banko Brown在舊金山Walgreens遭保全槍殺後，家屬與安保及其雇主達成500萬元和解，案件仍牽涉Walgreens等其他被告。

2023年在舊金山 Walgreens藥房遭安保開槍擊 斃的24歲男子布朗（Banko Brown），家屬將獲500萬元和解金。根據12日提交給舊金山高等法院的文件，開槍安保安東尼（Michael Earl-Wayne Anthony）及其雇主Kingdom Group Protective Services已與家屬達成協議，但Walgreens等其餘被告尚未和解。

命案發生於2023年4月27日，地點在市中心市場街一家Walgreens門店。布朗當時被指涉嫌偷竊零食，與安東尼短暫爭執後遭槍殺，身上並未攜帶武器。

布朗是一名跨性別 男性，在舊金山長大，生前參與支持女性與跨性別青年的「年輕女性自由中心」組織工作。他的死亡引發全國關注，也促使民權人士要求限制保全攜槍、改革武裝安保培訓。

布朗父母於2023年提起不當致死訴訟，控告安東尼、Kingdom、Allied Universal Security Services、Walgreens及其母公司Walgreens Boots Alliance，指控相關業者在聘雇、訓練與監督安東尼方面存在疏失。

家屬律師尼森鮑姆（Ben Nisenbaum）12日確認和解。依據條款，家屬將撤銷對安保公司Kingdom及安東尼的訴訟，其餘三家公司的部分則尚未達成協議。

法院文件也揭露安保訓練與店方要求。一份訪談紀錄指出，安東尼2022年加入安保公司後，所有保全訓練均透過Zoom完成。Kingdom一名主管則表示，命案發生前，部分Walgreens門市管理人員「經常向安保施壓，要求違反Kingdom的政策」。

文件所附電郵顯示，槍擊案發生前兩周，Walgreens要求北加州門市的Kingdom安保開始攔阻竊賊。案發後，Kingdom安保於同年5月4日前已在舊金山門市解除武裝，公司其後也不再承包案發門市的安保服務。

舊金山市議會同年10月通過修法，將安保可拔槍的條件限於人身受到威脅，不再包括財產威脅。地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）最終未就布朗之死起訴安東尼。