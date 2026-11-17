上周五全美航班大規模停飛風波，灣區三大機場都有很多航班延誤，不少旅客行程受到嚴重影響。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 全美停飛風波雖已解除，但灣區航班仍大亂，密爾比達一家赴德州婚禮受阻，導致賓客大幅縮水，並面臨數萬元的重訂與退費損失。

全美航班大規模停飛風波雖已解除，但灣區 航空交通15日仍未恢復正常，不少旅客行程受到嚴重影響，其中，密爾比達 一家原定前往德州 參加婚禮的家庭，更因航班中斷而陷入混亂，原本預計超過百名賓客出席的婚禮，規模不得不大幅縮小，經濟損失恐達數萬元。

根據The San Francisco Focal的報導，來自密爾比達的巴米迪帕蒂（Bhamidipati）一家。他們原本安排在南灣舉行傳統印度婚禮儀式，隨後於周五搭機前往德州奧斯汀，參加「目的地婚禮」，原計畫將有100多名親友同行。然而，航班停飛後，全家與其他數千名旅客都被困在聖荷西機場。

家人桑迪（Sandy Bhamidipati）表示，原本所有人都應該在周五出發，但航班最終沒有起飛。他與妻子、兒子及岳父母緊急尋找其他航空公司的機位，也嘗試從不同機場出發，希望趕上婚禮。

直到周六下午，家人好不容易才確定一張機票，唯一成功訂到座位的是新郎本人，他預計只能勉強趕上周日舉行的婚禮。原本超過100人的婚禮賓客，落得多數無法準時出席，包括來自亞利桑那州及其他地區、無法及時搭機抵達的親友。

桑迪表示，至少新郎能夠順利搭機，讓他感到欣慰，但婚禮究竟會有多少人出席，目前連主辦方也無法確定。

除了婚禮規模大幅縮水，家庭還可能面臨沉重經濟損失。桑迪表示，他不確定已支付的飯店及Airbnb住宿費用能否退還，部分機票則是透過第三方平台預訂。美國航空公司（American Airlines）因已沒有可用座位，無法履行第三方平台上的原訂機位安排。加上重新預訂機票、餐飲及住宿等費用，全家估計可能損失數萬元，部分婚禮服務業者也已告知，因距離活動日期太近，無法再辦理退款。