南灣莫甘山將興建一座全新的BMX自行車賽道。示意圖。（維基）

AI摘要 文章摘要整理： 南灣莫甘山將興建BMX自行車賽道，預計2027年初啟用，由市府與USA BMX及基金會合作打造，期盼成為地方訓練、競賽與體育觀光新據點。

南灣莫甘山將興建一座全新的BMX自行車賽道，為當地及周邊地區的自行車愛好者提供練習和競賽場地，未來更有望吸引區域性乃至全國性的賽事，帶動體育觀光 。工程已於上月動工，預計2027年初對外開放。

BMX是自行車越野競速運動，賽道通常以壓實泥土建造，設有起伏、彎道及跳台，供騎士進行競速或技巧訓練。莫甘山鄰近南灣自行車愛好者聚集區，知名自行車品牌Specialized總部也設於當地，加上當地具有深厚的自行車運動文化，被認為是興建BMX賽道的理想地點。

根據聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)的報導，這項工程由莫甘山市與美國BMX協會（USA BMX）及非營利組織「更好騎乘基金會」（Foundation for a Better Ride）合作推動，總造價約30萬元，由USA BMX及基金會負責興建並支付費用。

莫甘山市公共服務主任吉奧內（Chris Ghione）表示，市府多年來一直討論興建BMX設施，過去曾申請補助，希望打造包含BMX的自行車公園，但未能成功取得資金。此後，市府改為徵求合作夥伴，協助興建公園內的BMX賽道。

市府與USA BMX及基金會於2023年3月通過為期10年的合作協議，最終促成賽道計畫，但原先規畫的泵道並未納入此次工程。

吉奧內表示，莫甘山長期支持各類戶外及體育活動，也曾是區域和全國性賽事的舉辦地點。新賽道除了供居民日常練習，也可能承辦較大型的區域賽事，參賽者將涵蓋業餘及職業選手。市府預期，賽事活動還能帶動體育觀光，每年為當地帶來數萬美元收入。

新賽道預計適合各年齡層使用，從約兩歲幼童到年長者都能參與。基金會也希望未來能吸引全美各地的選手前來參賽，逐步將場地打造成具有全國知名度的BMX活動據點。

當地居民克拉克（Michael Clark）曾是高階BMX選手。他表示，這項運動能培養孩子的自律、毅力、運動精神及自信，也能幫助他們建立目標。若自己成長時就有這樣的設施，將能獲得更多練習、提升技巧及參加比賽的機會。

新賽道所在的公園位於巴特菲爾德大道（Butterfield Boulevard），介於Monterey Road與Tennant Avenue之間。園區還設有遊樂場、全長半哩的健身步道、烤肉區及洗手間，未來也可能增設零售空間，並在舉辦活動期間設置臨時商業攤位。