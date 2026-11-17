你有膽量嚐嚐這款辣椒醬嗎？（截圖自heathotsauce.com)

AI摘要 文章摘要整理： 東灣聖利安住的Heat Hot Sauce Shop推出魔鬼山辣醬，經第三方實驗室驗證達15萬3000 SHU，業者並挑戰其他廠商拿出真實測試數據。

東灣聖利安住（San Leandro）的一家辣椒醬製造商，聲稱他們研發出世界上最辣的辣椒醬。

SFGATE報導，目前辣椒及其製品的辣度，是用史高維爾辣度單位SHU（Scoville heat units）來衡量的，經實驗室測試，這款新醬料的史高維爾辣度單位高達15萬3000 SHU。

位於聖利安住的Heat Hot Sauce Shop辣椒製造廠是由基南夫婦（Dylan and Becky Keenen）擁有。他們新研發出一種超級辣醬，他們相信這是地球上最辣的非萃取物辣醬。在他們14年的經營中，兩人品嚐過數千種辣醬，並委託第三方實驗室對數十種極辣辣醬進行檢測。

許多業內辣醬生產商為了方便起見，在標籤上隨意標註辣度，卻往往忽略了實際檢測。但魔鬼山（Mount Diablo）的辣醬卻截然不同；這款濃稠的紅褐色辣醬由7 Pot Primo辣椒製成，這種辣椒的辣度堪比臭名昭著的卡羅萊納死神辣椒（Carolina Reaper）。

經第三方實驗室驗證，魔鬼山的辣度高達15萬3000 SHU。單位是根據辣椒素（capsaicinoids）的濃度來衡量辣度的，辣椒素是能夠刺激人體熱感受器的化學物質。

「這是我們測試過的最辣的醬料，我找不到任何實驗室報告顯示有比它更辣的，」基南告訴SFGATE，「我們鼓勵任何認為自己產品能與之媲美的醬料生產商進行測試並公佈結果。如果有更辣的，我們會公佈。」

你可能見過一些瓶子–尤其是在熱門YouTube節目「Hot Ones」中–標榜著數百萬斯科維爾辣度單位，但基南解釋說，他們通常指的是乾辣椒的辣度，而不是稀釋後的醬料本身的辣度，或者他們只是在猜測。

到底誰最辣的爭議在 2024 年 Howtown 的一部關於該主題的紀錄片中曝光，其中科學記者將當時的「Hot Ones」陣容送到了新墨西哥州立大學辣椒研究所的實驗室，結果辣度卻遠低於廣告宣傳的水平。

然而，有一款名為「Da Bomb Beyond Insanity」的醬料，辣度遠超廣告宣傳，其灼燒舌頭的程度令人咋舌。這款以哈瓦那辣椒（habanero）為基底的醬料，其臭名昭著的灼熱感實際上來自於人工添加的辣椒萃取物。