金山街頭奇景 機器狗牽真狗散步
舊金山米慎灣街頭出現機器狗牽著真狗散步的畫面，引發民眾關注，也讓外界聯想到矽谷周邊科技快速融入日常生活。
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舊金山米慎灣街頭出現機器狗牽著真狗散步的畫面，引發民眾關注，也讓外界聯想到矽谷周邊科技快速融入日常生活。
洛杉磯KTLA5新聞網報導，人們看過會幫忙送餐的機器人，也見過能打掃家務的機器人，而現在，似乎連「代客遛狗」也難不倒它們了。
近日在舊金山街頭，有民眾目擊一隻機器狗正牽著一隻真狗在路上悠閒散步。
這段於8日上傳至社群媒體的影片顯示，在米慎灣社區的街道上，一隻體型嬌小的真狗正由它的「機器同伴」牽引著向前走。
拍下這段畫面的目擊者表示，對於眼前的景象，她感到「既驚訝，卻又不那麼意外」。
地方電視台KRON4主播史蒂芬妮（Stephanie Lin）對此評論：「考量到這裡緊鄰矽谷，這很快就會成為見怪不怪的日常風景。」
目前尚不清楚這名高科技「遛狗員」究竟是某項全新商業服務的一環，抑或只是民眾在進行個人技術測試。另一名目擊者則指出，當時有一名疑似是飼主的男子正緊跟在機器狗後方。
這起事件再次凸顯機器人技術正日益普及，並逐步融入大眾的日常生活。
此外，新創公司Tau Robotics也已能將人形機器人部署至家庭或辦公室。這些機器人主要透過人類操作員進行即時遠端操控，能夠勝任吸塵、擦拭流理台與桌面、清潔馬桶以及倒垃圾等各類日常家務。
最引人注意的是舊金山街頭有一隻機器狗牽著一隻體型嬌小的真狗散步，畫面被民眾拍下並上傳社群媒體，迅速引起討論。 目擊者表示自己對這景象感到既驚訝卻又不那麼意外；地方電視台主播則認為，因為舊金山緊鄰矽谷，這類科技場景很快會變成日常。 目前尚不清楚這是新商業服務的一部分，還是單純的個人技術測試；另有目擊者指出，當時疑似飼主的男子也跟在機器狗後方。
精華 FAQ
最引人注意的是舊金山街頭有一隻機器狗牽著一隻體型嬌小的真狗散步，畫面被民眾拍下並上傳社群媒體，迅速引起討論。
目擊者表示自己對這景象感到既驚訝卻又不那麼意外；地方電視台主播則認為，因為舊金山緊鄰矽谷，這類科技場景很快會變成日常。
目前尚不清楚這是新商業服務的一部分，還是單純的個人技術測試；另有目擊者指出，當時疑似飼主的男子也跟在機器狗後方。
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