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聖塔克魯茲海灘 長鬚鯨擱淺死亡

編譯組／綜合報導
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周四上午在聖塔克魯茲Cowell Beach擱淺的長鬚鯨已死亡。（本報檔案照）
周四上午在聖塔克魯茲Cowell Beach擱淺的長鬚鯨已死亡。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

聖塔克魯茲Cowell Beach一頭擱淺長鬚鯨最終死亡，救援人員曾監測其生命跡象，後續將移送填埋場進行屍檢與確認物種。

信使報（Mercury News）報導，12日上午在Cowell Beach海灘擱淺、曾吸引眾多圍觀者的長鬚鯨已經死亡。

聖塔克魯茲加大（UC Santa Cruz）專家鄧肯（Robin Dunkin）表示，關於這頭鯨魚的首批報告於周四上午8時左右傳來。該實驗室是國家暨海洋大氣總署漁業局授權的擱淺動物應急響應機構。

來自海洋實驗室的生物學家以及海洋哺乳動物中心的合作夥伴們，一直觀察著這頭鯨魚，留意其呼吸、鰭部、身體或眼部等生命跡象。這頭鯨魚擱淺時尚有生命跡象，但到上午9時40分，救援團隊已無法觀察到該動物的呼吸。鄧肯表示，經確認，這頭鯨於上午10時15死亡。

鄧肯表示，通常情況下，將鯨魚拖至近海是更優選的方案。鯨魚屍體是海洋中重要的營養來源，能夠促進海底生態系統的豐富發展。然而，鄧肯指出，這具她估計重達2萬5000至3萬磅的鯨魚屍體，會對任何試圖拖曳它的船隻構成安全隱患。

為防止鯨屍在海灘上繼續向下移動，工作人員用繩索將長鬚鯨的鰭固定在原地，並將繩索系在推車上。

鯨魚一旦從海灘移走，計劃將其運往當地的垃圾填埋場。在那裡，將預留出空間供朗海洋實驗室在埋葬前完成屍檢。屍檢完成後，生物學家將能夠確認該鯨魚的物種，並獲取更多關於其年齡、性別和體長的信息。

精華 FAQ

  • 據報導，這頭長鬚鯨在12日上午擱淺後一度仍有生命跡象，但救援團隊最終確認牠已於上午10時15分死亡。

  • 團隊持續留意牠的呼吸、鰭部、身體與眼部反應，希望確認是否仍有生命跡象；到上午9時40分已無法觀察到呼吸。

  • 鯨屍將先移往當地垃圾填埋場，並預留空間讓朗海洋實驗室在埋葬前完成屍檢，以確認物種、年齡、性別與體長。

克魯茲

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