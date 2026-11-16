我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

聖荷西警員向示威者開槍致傷 法院認定過度武力 仍准豁免權

記者龔玥／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西警察過度執法，但獲得豁免權。示意圖。（記者龔玥╱攝影）
聖荷西警察過度執法，但獲得豁免權。示意圖。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

第九巡迴法院認定聖荷西警員在2020年示威中使用40毫米泡棉彈屬過度武力，但因當時法例先例不夠明確，仍享合格豁免權，州法責任則待加州最高法院處理。

聯邦第九巡迴上訴法院近日裁定，聖荷西一名警員在2020年喬治．弗洛伊德（George Floyd）抗議活動期間，向示威人群發射40毫米泡棉彈，造成一名示威者受傷，執法行為構成過度武力。但警員仍可獲得聯邦法律上的「合格豁免權」（Qualified Immunity），不必為相關聯邦民權訴訟承擔責任。法院同時將涉及加州州法的民權訴訟問題提交加州最高法院審理，使案件後續賠償責任仍未明朗。

根據11月初公布的法庭判決書，案件發生於2020年5月30日晚間，當時聖荷西市政廳外舉行喬治．弗洛伊德事件引發的示威活動。原告強森（Kyle Johnson）在現場遭聖荷西警員阿德加（James Adgar）發射的40毫米泡棉彈擊中膝蓋後方。法院指出，當時人群中其他人曾向警員投擲物品，阿德加因此開槍回應，但子彈擊中了強森。強森事後被診斷出肺栓塞，醫生認為與腿部受傷有關。

案件經陪審團審理後，陪審團認定阿德加對強森使用不合理武力，並認為警員向人群開槍時沒有區分目標，裁定警員須承擔責任，判給強森共135萬3313元賠償。不過，陪審團並未支持強森對聖荷西市政府提出的訴訟。

第九巡迴上訴法院多數意見由法官塔爾曼（Richard C. Tallman）撰寫，法官班奈特（Mark J. Bennett）加入。判決指出，現有證據足以支持警員對強森使用了武力，且執法方式並不合理，尤其是警員開槍瞄準的區域內，和平示威者所占比例明顯較高，而這類武器亦可能造成嚴重傷害甚至死亡。

然而，法院認為，阿德加當時的行為並未違反當時已經明確確立的法律，因此仍符合「合格豁免權」的適用條件。法官認為，2012年第九巡迴上訴法院另一宗Nelson v. City of Davis判例，與本案情況存在實質差異，不能據此認定阿德加已違反明確確立的法律。法院因此推翻下級法院先前拒絕警員免責請求的裁定，並將案件發回重新計算律師費用。

法院尚未對強森提出的州法民權索賠作出最終裁決。

此次裁決並不代表法院認為警員執法合理，而是認定即使執法行為構成過度武力，只要當時沒有足夠明確的法律先例禁止相關行為，警員仍可能獲得合格豁免權。

精華 FAQ

  • 法院認定該警員向人群發射40毫米泡棉彈的行為構成過度武力，尤其是在和平示威者比例較高的區域開槍，且此類武器可能造成嚴重傷害甚至死亡。

  • 法院認為，雖然執法不合理，但在當時並沒有足夠明確的法律先例明確禁止類似行為，因此警員仍符合聯邦法下的合格豁免權，不必承擔相關民權訴訟責任。

  • 案件的聯邦部分已由上訴法院作出裁定，但涉及加州州法的民權索賠仍未定案，法院已將相關問題提交加州最高法院審理，後續賠償責任仍待釐清。

加州 聖荷西

上一則

聖塔克魯茲海灘 長鬚鯨擱淺死亡

下一則

1號提案通過 南灣開發案盼重啟 全州可望興建4萬戶平價住宅

延伸閱讀

連4年增加 聖荷西警使用武力事件去年598件、違紀指控逾千宗

連4年增加 聖荷西警使用武力事件去年598件、違紀指控逾千宗
涉調包毒品證物 聖荷西2警員遭刑事起訴

涉調包毒品證物 聖荷西2警員遭刑事起訴
疑早知車牌辨識系統洩個資 聖荷西警長被批「說謊」

疑早知車牌辨識系統洩個資 聖荷西警長被批「說謊」

警方公布影像 紐約華男持菜刀逼近警員遭擊斃

警方公布影像 紐約華男持菜刀逼近警員遭擊斃
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

熱門新聞

聖塔克拉拉縣統計顯示，縣內有378名退伍軍人無家可歸。（記者龔玥╱攝影）

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

2026-11-12 15:48
曼德爾想捐給舊金山市的土地。(谷歌地圖)

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

2026-11-13 22:15
威善高在聲明中說，「歸根究柢，市值兆元的企業，絕不能對深刻影響所有美國人的技術擁有不受制衡的權力。企業在缺乏公共監督下，如同『蠻荒西部』般掌控科技的時代，必須結束。」（記者王子涵／攝影）

裴洛西繼任者評黃仁勳：科技業的「蠻荒西部」時代必須結束

2026-11-12 15:41
Forestr.org的「餘果採收計畫」，40名志工不到兩小時採收1488磅柿子，分享豐收喜悅。再依數量及需求送往食物銀行、教會與社區供餐廚房。（主辦單位提供）

柿子餘果吃不完也不浪費 卡斯楚谷40志工不到2小時採1488磅

2026-11-12 01:18
台灣事實查核中心11日指出，網傳黃仁勳妻子洛莉回應音檔高度疑似為AI合成，目前查無她公開發布相關聲明的可靠來源。（截自台灣事實查核中心網站）

網傳黃仁勳妻子洛莉聲明 台灣事實查核中心：音檔疑為AI合成

2026-11-11 15:15
從童年動盪到登上矽谷巔峰，黃仁勳的人生有戲劇性的起落。（路透）

從動盪童年到矽谷巔峰 黃仁勳戲劇性起落

2026-11-13 16:13

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援