聖荷西警員向示威者開槍致傷 法院認定過度武力 仍准豁免權

聖荷西警察過度執法，但獲得豁免權。示意圖。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 第九巡迴法院認定聖荷西警員在2020年示威中使用40毫米泡棉彈屬過度武力，但因當時法例先例不夠明確，仍享合格豁免權，州法責任則待加州最高法院處理。

聯邦第九巡迴上訴法院近日裁定，聖荷西 一名警員在2020年喬治．弗洛伊德（George Floyd）抗議活動期間，向示威人群發射40毫米泡棉彈，造成一名示威者受傷，執法行為構成過度武力。但警員仍可獲得聯邦法律上的「合格豁免權」（Qualified Immunity），不必為相關聯邦民權訴訟承擔責任。法院同時將涉及加州 州法的民權訴訟問題提交加州最高法院審理，使案件後續賠償責任仍未明朗。

根據11月初公布的法庭判決書，案件發生於2020年5月30日晚間，當時聖荷西市政廳外舉行喬治．弗洛伊德事件引發的示威活動。原告強森（Kyle Johnson）在現場遭聖荷西警員阿德加（James Adgar）發射的40毫米泡棉彈擊中膝蓋後方。法院指出，當時人群中其他人曾向警員投擲物品，阿德加因此開槍回應，但子彈擊中了強森。強森事後被診斷出肺栓塞，醫生認為與腿部受傷有關。

案件經陪審團審理後，陪審團認定阿德加對強森使用不合理武力，並認為警員向人群開槍時沒有區分目標，裁定警員須承擔責任，判給強森共135萬3313元賠償。不過，陪審團並未支持強森對聖荷西市政府提出的訴訟。

第九巡迴上訴法院多數意見由法官塔爾曼（Richard C. Tallman）撰寫，法官班奈特（Mark J. Bennett）加入。判決指出，現有證據足以支持警員對強森使用了武力，且執法方式並不合理，尤其是警員開槍瞄準的區域內，和平示威者所占比例明顯較高，而這類武器亦可能造成嚴重傷害甚至死亡。

然而，法院認為，阿德加當時的行為並未違反當時已經明確確立的法律，因此仍符合「合格豁免權」的適用條件。法官認為，2012年第九巡迴上訴法院另一宗Nelson v. City of Davis判例，與本案情況存在實質差異，不能據此認定阿德加已違反明確確立的法律。法院因此推翻下級法院先前拒絕警員免責請求的裁定，並將案件發回重新計算律師費用。

法院尚未對強森提出的州法民權索賠作出最終裁決。

此次裁決並不代表法院認為警員執法合理，而是認定即使執法行為構成過度武力，只要當時沒有足夠明確的法律先例禁止相關行為，警員仍可能獲得合格豁免權。