州立海灘水質亮紅燈 DNA檢測疑遭糞水汙染 300人下水後不適

琳達瑪是不少灣區居民初次學習衝浪的地方，也是世界狗狗衝浪錦標賽舉辦地，沙灘旁還有以海景聞名的Taco Bell餐廳。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區帕西菲卡州立海灘長年水質不佳，最新DNA檢測與社區調查顯示，流入海灘的溪水疑遭人類糞便污染，近300人下水後曾出現不適。

據舊金山 紀事報報導，灣區 熱門衝浪地點、帕西菲卡州立海灘（Pacifica State Beach），又稱琳達海灘（Linda Mar），長年面臨細菌含量超標問題。地方環保團體最新DNA 檢測發現，流入海灘的溪水含有人類糞便汙染的跡象，懷疑與老舊汙水管線滲漏有關。一項社區調查另有近300人自述，下水後出現疑似相關健康問題，多數為衝浪客，但尚未證實所有個案均由海水汙染造成。

舊金山紀事報報導，衝浪客法里納奇（Matteo Farinacci）2023年在琳達瑪衝浪後不久感到噁心，幾天後在機場準備登機時突然倒下。「眼前一片漆黑。」他回憶。送醫後，他得知當天同行的衝浪朋友也生病，檢查則發現自己同時受到多種感染。他認為，可能是在衝浪時吞入受汙染海水所致。

衝浪客奧特加（Alex Ortega）2024年在同一海灘衝浪後，當晚出現嚴重吐瀉與暈眩，必須到急診接受靜脈輸液。隔天檢驗確認感染大腸桿菌，接下來幾周體重減輕超過20磅。

琳達海灘是不少灣區居民初次學習衝浪的地方，也是世界狗狗衝浪錦標賽舉辦地，沙灘旁還有以海景聞名的Taco Bell餐廳。然而，這片海灘也經常在年度水質評比中，名列加州汙染最嚴重的前五大海灘。聖馬刁縣衛生局在入口設置告示，警告細菌含量超過健康標準、不建議接觸海水，仍有大批衝浪客下水。

為釐清汙染來源，衝浪者基金會（Surfrider Foundation）聖馬刁縣分會與聖佩德羅溪流域聯盟等地方團體，於2024年成立琳達水質聯盟，加強檢測流入海灘的聖佩德羅溪（San Pedro Creek）。

聯盟過去兩年也每周在溪流沿線檢測大腸桿菌及腸球菌，超過72%的樣本不符合加州休閒用水標準。這兩類細菌是糞便汙染指標，代表水中也可能存在其他致病細菌、病毒及寄生蟲。

「相當糟糕，實在沒有其他說法。」退休生物化學家、帕西菲卡前市長基納（John Keener）說。他目前領導聖佩德羅溪流域聯盟，每周一與志工到溪流沿線四處地點採樣，再送往半月灣的實驗室檢測。

聯盟懷疑，汙染主要來自帕西菲卡汙水系統，滲漏的汙水可能混入雨水排放管，再流進溪中。沿岸不少住宅建於1950年代，使用以木漿或鋸屑、瀝青紙等材料製成的「Orangeburg」汙水支管。這類管材曾在戰後住宅興建熱潮中廣泛使用，直到1970年代才逐漸淘汰。

琳達海灘是不少灣區居民初次學習衝浪的地方，也是世界狗狗衝浪錦標賽舉辦地，沙灘旁還有以海景聞名的Taco Bell餐廳。（記者王子涵╱攝影）