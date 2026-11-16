1杯茶改變人生 金山國際茶葉節創始人Roy Fong 從拖車老闆變茶商

第14屆舊金山國際茶葉節上周末吸引超過3000人次參加、30多家茶商參展。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 從香港移民美國的Roy Fong，因一杯茶放棄拖車生意，轉而經營茶莊並創辦舊金山國際茶葉節，以試茶與交流推廣茶文化。

Roy Fong常對客人說：「喝咖啡，是為了加快速度、做更多事；喝茶，是為了慢下來、成就更多。」

第14屆舊金山 國際茶葉節上周末吸引超過3000人次參加、30多家茶商參展。在主會場舊金山渡輪大廈二層，參加者各拿一只中式小茶杯，穿梭攤位品嘗世界各地的茶，與茶商交流沖泡心得。從中國武夷山的頂級大紅袍、印度 大吉嶺紅茶（Darjeeling Black Tea）到日本抹茶，堪稱茶藝節的博覽會。

活動創始人、裕隆茶莊（Imperial Tea Court）創辦人Roy Fong接受本報採訪時表示，2012年創辦茶葉節，是希望讓其他小茶商也有機會接觸更多消費者。他自己從每人三元的試茶服務做起，教本地客人認識中國茶，經營30多年，不僅打開市場，也結交不少往來數十年的朋友。

出生香港、13歲移美的Roy，年輕時曾是修車與拖車公司的老闆。每逢周五晚上，常得面對車輛被拖走、上門爭執的車主，工作壓力不小。一次疲憊返家後，他獨自泡茶，回過神已是凌晨4時，三個多小時就在喝茶中度過。這段經驗讓他看到另一種生活方式。後來賣掉拖車公司，逐漸投入進出口及茶葉生意。

活動創始人、裕隆茶莊創辦人Roy Fong(左)、Grace Fong。（Roy Fong提供）

回頭看自己的轉變，他也感到意外。自認急躁、沒有耐心的人，最後竟泡了一輩子的茶。

雖然專營高檔中國茶，Roy卻不認為喝茶應成為區分高下的標籤。他說，每個人的認識與喜好不同，客人當下喜歡的茶，就是符合其口味的選擇，不能因為自己偏好另一種茶，就否定對方。

他認為，大紅袍、鐵觀音終究只是名稱，不能因為有人掛上名茶招牌、收取高價，就認定一定好。與其追逐標籤，不如實際品嘗，了解自己的喜好。茶葉有不同品質與層次，但喝茶的人不應因此被分成高低。

1980年代開始進口茶葉的他，原本主要做批發，將茶葉供應給其他業者，再銷往餐館。1993年，他在華埠附近開設第一家裕隆茶莊，希望把自己喜歡的好茶直接介紹給消費者。然而，從批發轉做零售，比想像中困難。

Roy回憶，當年缺乏開店經驗，簽下10年租約後，裝修卻波折不斷。原本從中國訂製裝飾、請人來美施工，希望打造理想中的茶莊，結果工期拖延、費用持續增加，部分工程還得另請人重做。

讓他印象最深的，是開張前三天，他與妻子仍跪在地上，拿著小鏟子，一寸寸刮除地磚上殘留的水泥。清理完畢，膝蓋已腫脹發黑。等到終於開門營業，原本累積的資金幾乎耗盡，還得向家人借錢周轉。

但店開了，客人並沒有立刻上門。初期生意一度每天只有幾元。對習慣購買便宜茶包的本地消費者而言，每磅上百元、甚至兩三百元的茶葉難以理解。他於是調整經營方式，推出每人每次三元的試茶服務，讓客人有機會品嘗不同茶葉，再親自教導沖泡。

Roy說，先讓客人接觸，產生興趣後再深入了解，比單純解釋茶葉為何昂貴更有用。客人逐漸回流，也向朋友推薦，茶莊就這樣靠口耳相傳累積生意。

後來舊金山紀事報刊出大篇幅報導，茶莊知名度提高，紐約時報及美食雜誌等媒體也陸續介紹。有人看完報導後打電話詢問，能否把茶寄到外地，原本沒有特別規畫的郵購業務，也因此發展起來。

Roy說，一名新墨西哥州客人在茶莊開業初期讀到報導，便打電話與他聊天、訂購茶葉，至今已有30多年，期間也曾親自到訪。另一名沙烏地阿拉伯客人透過紐時認識茶莊，因英文不熟練、溝通不易，索性寫信請Roy替他挑選：「你覺得我應該試什麼，就寄給我。」多年往來，讓買茶不再只是一筆交易，也建立起彼此信任。

從茶莊到茶葉節，Roy始終重視一對一的交流。他說，同一款茶，茶量、水溫、水質不同，泡出的味道就會改變，光是一款茶就有許多值得研究的地方。但初學者不必因此卻步，更不需要假裝懂茶。

「永遠不要害怕說：我不知道。」他表示，不知道的問題，可以再去找答案，不能隨意編造。讓客人自在地提問、找到喜歡的茶，比要求對方一開始就懂得品茶更重要。

從中國武夷山的頂級大紅袍、印度大吉嶺紅茶（Darjeeling Black Tea）到日本抹茶，堪稱茶藝節的博覽會。（記者王子涵╱攝影）