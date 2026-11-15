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聖荷西「公園裡的聖誕節」 駕車遊覽喊停

編譯組／綜合報導
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由於未能找到合適的場地，聖荷西「公園裡的聖誕節」活動今年暫停了其駕車遊覽項目。（...
由於未能找到合適的場地，聖荷西「公園裡的聖誕節」活動今年暫停了其駕車遊覽項目。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西「公園裡的聖誕節」今年停辦Blinky’s Drive-Thru，主辦方改將資源集中在Plaza de San Jose的免費步行活動。

據「信使報」（Mercury News）報導，今年應該很難在車裡體驗節日季的歡樂了。

首先，聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）公園管理局（parks department）宣布，Vasona Lake縣立公園的「Fantasy of Lights」將禁止車輛進入，12月僅開放四天供遊客步行參觀。如今，「Christmas in the Park」活動組委會又發布消息稱，今年的「Blinky’s Drive-Thru」 駕車遊覽活動將暫停舉辦，因為未能找到一個既能滿足「Christmas in the Park」（公園裡的聖誕節）活動方要求，又能符合粉絲期望的合適場地。

「Christmas in the Park」執行總監洛佩茲（Ted Lopez）表示，今年不舉辦駕車遊覽活動將使該組織能夠專注於聖荷西廣場（Plaza de San Jose）的步行觀光活動。該活動將於11月27日（周五）隨著一年一度的聖誕樹點燈儀式拉開本季序幕，且繼續免費向公眾開放。您可訪問 www.christmasinthepark.com 獲取更多信息。

「Christmas in the Park」的駕車遊覽版始於2020年新冠疫情（COVID）期間，當時大型聚會受到限制，這些展示被移至歷史公園，並在停車場內打造了一處配有專屬節日配樂的額外燈光體驗。

這一需購票的活動大受歡迎，或許過於火爆，以至於Kelley公園附近的居民連續數周每晚都抱怨交通擁堵。當駕車遊覽活動移師Cunningham湖公園舉辦了幾年，隨後於2023年重返歷史公園（History Park）時，停車管理狀況有所改善。去年活動在聖塔克拉拉縣博覽會場（Fairgrounds）的一處停車場舉行，但評價最多只能說是褒貶不一，這也促使今年暫停舉辦。

精華 FAQ

  • 主辦方表示，始終未能找到一個既符合活動方要求、又能滿足粉絲期待的合適場地，因此決定今年暫停Blinky’s Drive-Thru，改以其他形式舉辦節慶活動。

  • 執行總監Ted Lopez指出，今年不辦駕車遊覽後，組織將更專注於聖荷西Plaza de San Jose的步行觀光活動，並維持免費開放，11月27日還會舉行聖誕樹點燈儀式。

  • 該活動始於2020年疫情期間，之後曾移到歷史公園、Cunningham湖公園與聖塔克拉拉縣博覽會場。雖然人氣高，但也引發交通與停車管理問題，去年評價不佳，促成今年停辦。

疫情 聖誕節 聖荷西

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