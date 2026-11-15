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北加旅遊成本再增 南灣吉爾洛將漲旅館住宿稅

記者龔玥／綜合報導
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吉爾洛將提高住宿稅。（Google Maps）
吉爾洛將提高住宿稅。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

南灣吉爾洛旅館住宿稅公投Measure B可望通過，市府擬先將稅率從9%調至11%，並可能再上調至13%，藉外地旅客帶來更多一般基金收入。

南灣吉爾洛調漲旅館稅的公投案B提案(Measure B)，目前已獲得約65%選民支持，朝通過方向發展。若最終結果維持不變，市議會將取得調整旅館稅的權限，可將目前9%的旅館住宿稅提高至最高13%。市府初步計畫從明年1月1日起，先將稅率調高至11%，預計每年可為市府一般基金增加約30萬元收入。

這項調漲不會影響吉爾洛居民日常購物或外出用餐，但凡是到當地旅遊、出差或探親而需要住宿的外地旅客，都可能面臨更高的住宿費用。對旅客而言，雖然每晚增加的金額不算太高，但對需要長期住宿或家庭出遊的人來說，仍會增加整體旅費。

根據聖荷西焦點(San José Spotlight)報導，B提案支持率約65%，高於通過所需的簡單多數門檻。吉爾洛市行政官馬特莫利（Matt Morley）表示，若公投結果最終確定，市府計畫先將旅館稅從9%調高至11%，這一稅率與聖塔克拉拉縣其他城市相近。他指出，這項措施能讓市府透過外地訪客的住宿消費，取得更多地方自主收入，用於維持社區所依賴的公共服務。

B提案通過後，市議會未來還可以在13%的上限內進一步調整稅率，但每次調整都必須經過公開會議表決，並於通過60天後生效。旅館住宿稅適用於吉爾洛市內的旅館、汽車旅館、短期出租住宅及其他符合規定的住宿場所，屬於房客額外支付的住宿費用，不涉及零售商品或餐廳餐飲的銷售稅。

旅館業者對調漲幅度有所顧慮。吉爾洛Comfort Inn旅館業主瓦桑特（Ray Vasant）表示，他尊重選民的決定，但希望市議會將稅率控制在11%，避免吉爾洛在吸引旅客方面失去競爭力。瓦桑特指出，旅客選擇住宿地點時，往往會比較不同城市的價格，每晚只差幾元，就可能讓旅客改到車程約15分鐘外的其他城市住宿。他擔心，若市議會進一步將稅率提高至13%，可能使旅客轉往周邊地區，不僅影響旅館收入，也會連帶減少當地餐廳、商店及加油站的消費。

市府預估，若稅率提高至11%，每年可增加約30萬元一般基金收入；若未來提高至13%，每年新增收入則可能達70萬元。這筆收入將由入住吉爾洛的旅客負擔，市議會後續如何運用新增財源，以及是否進一步調高稅率，仍有待觀察。

精華 FAQ

  • 公投案Measure B目前獲得約65%選民支持，已高於通過所需的簡單多數門檻，若最終結果不變，市議會將取得調整旅館住宿稅的權限。

  • 市府初步計畫自明年1月1日起，先把現行9%的旅館住宿稅調高至11%；若之後再進一步調整，還需經公開會議表決，通過60天後才生效。

  • 這項稅改主要由入住吉爾洛的外地旅客負擔，不影響居民日常消費；業者則擔心稅率若升到13%，恐讓旅客改住周邊城市，進而衝擊旅館與周邊商家收入。

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