庫比蒂諾聯合行動團隊 拿下市議會3席

庫比蒂諾聯合行動三位市議員當選人從左至右為約翰·唐、西瑪·夏爾馬·林德斯科格及傅約瑟。（庫比蒂諾聯合行動提供）

AI摘要 文章摘要整理： 庫比蒂諾聯合行動3名候選人當選市議員，將推動務實治理、住宅供給、Vallco開發、財政改善與交通安全等政策。

根據聖塔克拉拉縣選民登記處 (Santa Clara County Registrar of Voters) 公布的最新選舉結果，「庫比蒂諾聯合行動」（Cupertino Together）團隊三位市議員候選人唐約翰（John Tang）、傅約瑟（J.R. Fruen）及西瑪·夏爾馬·林德斯科格（Seema Sharma Lindskog）贏得庫市三個空缺席位。傅約瑟表示，庫比蒂諾將進入新的篇章，感謝選民選擇他們進入市議會，他們會十分重視這份信任。

「庫比蒂諾聯合行動」（Cupertino Together）團隊三位市議員候選人唐約翰（John Tang）、傅約瑟（J.R. Fruen）及西瑪·夏爾馬·林德斯科格（Seema Sharma Lindskog）贏得庫市三空缺席位。（庫比蒂諾聯合行動提供）

庫比蒂諾聯合行動的施政主張著重於務實的解決方案，包括倡導協力合作的領導與良好治理；簡化施工許可證申請程序，減少屋主和小企業面對的繁瑣規定；興建合理的入門級住宅和適合長者的住宅，讓年輕家庭和長者都能在庫比蒂諾安居樂業。

其中，實現社區期盼十年的Vallco開發工程，提供一個充滿活力的市中心，也是許多家庭在意的政策。

另外還有恢復市府的長期財政實力，並透過引進新的零售業和中型企業，使市府收入來源更加多元；為各種交通方式打造更安全方便的街道、讓社區更加綠意盎然，並解決庫市西側住宅的防火安全問題等。

西瑪·夏爾馬·林德斯科格表示，特別感謝所有為競選活動辛勤付出的志工，挨家挨戶敲了數千扇門、豎立房前告示牌、打電話、在活動中發放傳單、與居民進行了深入的交談溝通，還做了許多其他的事，這一切都發揮了關鍵作用。

唐約翰表示，議員的工作即刻展開，無論居民是投票給這個團隊，還是支持其他團隊，選舉已經結束，是時候大家要捲起袖子，為城市、社區和居民交出成果了。

庫比蒂諾聯合行動表示，最好的點子來自大家攜手合作，12月10日宣誓就任市議員之前，就歡迎居民立即與團隊聯繫，將建議、想法和優先事項寄至[email protected]，並加入我們的Nextdoor社區群組：https://nextdoor.com/g/kru8bm29s/。非常期待聽到社區的聲音。

更多訊息可上網：https://bit.ly/CT-election。